V Průhonicích kvetou rododendrony

Vstup pro veřejnost do dendrologické zahrady (neplést s botanickou zahradou na druhé straně dálnice!) je od středy do neděle a vstupenky stojí dvacet korun dospělého a děti polovic. Do parku se nesmí vjíždět na kolech, která lze zamknout do stojanů u pokladny.



Nejkrásnější výlet do zahrady je ovšem právě na kole podél potoka Botič. Silniční a cestovní kola se mohou napojit na nově otevřenou cyklostezku už u ústí Botiče do Vltavy a projet přes mnohé parky k Hostivařské přehradě, přes sídliště Petrovice do Průhonic. Pojedou tak necelých pětadvacet kilometrů.



Horská kola by se na stezku mohla připojovat spíše u Hamerského rybníku v Záběhlicích a stále podél potoka dojet k přehradě. Tu objet a okolo Fantova mlýna projet dobrodružnou stezkou až k plotu dendrologické zahrady. Podél něj vjet do areálu průhonického motelu a z něho vjet do zahrady bočním vchodem. Pokud je zavřený, nezbývá nic jiného,než se spustit znovu do údolí Botiče, podjet dálniční most a po červené značce vyjet na průhonické náměstí.

Z něho znovu podjet dálnici a po chvilce dojet k hlavnímu vchodu. Stezka pro horská kola nabídne během sedmnácti kilometrů rychlý asfaltový povrch, brody přes potok, lesní cesty i stezičky s vlhkými klouzavými kořeny.