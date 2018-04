V prestižní cestovatelské anketě o NEJ hotely světa zazářila Praha

Turistický portál TripAdvisor.com pořádá anketu o NEJ hotely tradičně již několik let, vítězné hotely se přitom vyhlašují v několika kategoriích, např. nejluxusnější hotely světa, nejlepší hotely světa, nejtrendovější hotely světa, nejlepší hotely pro batůžkáře... Vítězové vzejdou z komplexního hodnocení jak redaktorů serveru, tak jeho uživatelů i samotných hostů hotelů.

Praha má letos šest oceněných hotelů

Krásné místo a úžasná pohostinnost, takto chválí zahraniční hosté tříhvězdičkový hotel Arcadia Residence poblíž Vyšehradu. Toto ubytovací zařízení zvítězilo v kategorii Top 25 hotelů s nejlepšími službami na světě.

Hotel U Zlaté studně, který se loni umístil na prvním místě nejlepších hotelů světa, letos obsadil ve stejné kategorii desátou příčku.

Výborným umístěním v letošní anketě TripAdvisor.com se může pochlubit i malostranský pětihvězdičkový Alchymist Grand Hotel & Spa. Ten obsadil 10. příčku v kategorii Top 25 nejluxusnějších hotelů Evropy a a zároveň i 19. místo mezi nejluxusnějšími hotely světa.

Alchymist Grand Hotel & Spa se nachází poblíž Karlova mostu a skládá se ze čtyř měšťanských domů. Vyhlášený je mimo jiné vynikající italskou kuchyní a krásnými lázněmi. Mezi jeho slavné hosty patří například režisér Miloš Forman, americká herečka Lucy Liu, dánská modelka a herečka Helena Christensenová, Dagmar Havlová, Karel Gott a další.

Úspěch zaznamenala i Alchymist Residence Nosticova, sesterský podnik hotelu Alchymist Grand Hotel & Spa, se 7. místem v kategorii nejlepších hotelů v Evropě a zároveň na 14. místem mezi nejlepšími hotely světa.

Dalším oceněným pražským ubytovacím zařízením je pak ještě Hotel Aria u Vrtbovské zahrady, který zabodoval 16. místem z 25 nejlepších v Evropě.

Kategorie: 25 nejluxusnějších hotelů světa 1. Shangri-La Hotel, Tokio, Japonsko

2. Hotel Imperial Vienna, Vídeň, Rakousko

3. Hotel Palacio de la Magdalena, Soto del Barco, Španělsko

4. La Casa del Rector, Almagro, Španělsko

5. The Grand Del Mar, San Diego, Kalifornie

6. Antuquelen Hosteria Patagonica, Villa La Angostura, Argentina

7. Ritz-Carlton Osaka, Osaka, Japonsko

8. The Dorchester, Londýn, Velká Británie

9. Rockliffe Hall, Hurworth-on-Tees, Velká Británie

10. The St. Regis Bali Resort, Nusa Dua, Indonésie

...

19. Alchymist Grand Hotel & Spa, Praha, Česká republika Zdroj: TripAdvisor.com

Alchymist Grand Hotel & Spa, příjemná zahrada ve vyhlášeném restaurantu Aquarius

Návštěvníci si chválí luxusní postele

Je plno zahraničních návštěvníků Prahy, kteří si z české metropole odvezou mizerné zážitky s ubytováním. Bohužel.

To Eric Thor z Norska měl při výběru hotelu při první prosincové návštěvě šťastnou ruku. Zvolil totiž Icon Hotel v centru metropole. Bohudík.

A tak mohl na cestovatelský server TripAdvisor.com nadšeně sepsat: "Strávili jsme v Praze dva skvělé dny a musím říct, že jsme se překrásně vyspali. Taky pohostinnost personálu byla úžasná. Sem se musíme vrátit!"

Na stránce TripAdvisor má Icon Hotel bezmála pět stovek recenzí a většina z nich opakuje podobné chvalozpěvy: vzácně příjemný personál, útulné prostředí a především – luxusní postele.

"To jsou detaily, na kterých si zakládáme. Nabízíme ubytování náročným klientům, kteří se nespokojí jen se standardem. Proto to originální vybavení, uvolněný a přátelský personál a ty nejúžasnější postele na světě," líčí Renata Žižkovská, čím je tenhle malý hotel v ulici V Jámě výjimečný.

Že řecký majitel Yiannis Moutsopoulos vsadil na správné detaily, teď potvrdilo i hlasování serveru TripAdvisor.com. Icon Hotelu vyneslo na konci týdne titul nejvíce trendy hotelu v Evropě a po jihoafrickém Villa Zest Boutique Hotelu v Kapském Městě i druhého nejmódnějšího na světě.

Hotel Icon, koupelna v apartmá typu Junior Suite Icon hotel, apartmá typu Deluxe

Je to jako nákup lahůdek

Analytika cestovního ruchu Jaroslava Beránka výhra diskrétního designového podniku nepřekvapila.

"Je to podobné jako při nákupu potravin v hypermarketu a malém obchůdku. Hypermarket má standardní nabídku – všude stejnou a stejně širokou. Malý obchod nabízí vytříbené lahůdky a individuální přístup," vysvětluje Beránek, proč v takových anketách bodují malé hotýlky, za nimiž nestojí žádný velký řetězec a křiklavá reklama.

Fasáda hotelu Icon. Hotel sídlí v památkově chráněném domě, jehož architektura spadá do pozdně klasicistního období poloviny 19. století. Nad vchodem je umístěna soška anděla strážce, který byl do průčelí umistěn v roce 1898.

To potvrzuje i Žižkovská, když vypráví o klientele hotelu. "Přijíždějí zcestovalí a vzdělaní klienti z Francie, Ameriky, Británie, Švýcarska, ale i z Izraele či Fidži. Někdo nový se u nás ubytuje a my za pár měsíců zjišťujeme, že začne přibývat turistů z nové země. Prostě si to doma řekli," vysvětluje, jak to funguje s reklamou hotelu, který před pěti lety navrhli mladí čeští výtvarníci v čele s Jiřím Špillerem.

Přitom cena za pokoj v Icon Hotelu není tak šokující, noc tu pořídíte za 110 až 180 eur.

Kategorie: 25 nejtrendovějších hotelů světa 1. Villa Zest Boutique Hotel Kapské Město, JAR 2. The Icon Hotel Praha, Česká republika 3. citizenM Amsterdam City Amsterdam, Nizozemsko 4. Smyth Hotel New York City, USA 5. Opus Hotel Vancouver, Kanada 6. Kameha Grand Bonn, Německo 7. Los Muelles Boutique Hotel Carmelo, Uruguay 8. AC Hotel Cordoba Palacio Córdoba, Španělsko 9. Art Series - The Cullen Prahran (Melbourne), Australia 10. WScottsdale Scottsdale, Arizona, USA .............. Zdroj: TripAdvisor.com

I polštáře vám ustelou na míru

To dva na první pohled nenápadné malostranské podniky – U Zlaté studně a Aria Hotel – už jsou v anketě TripAdvisor. com protřelí účastníci.

A také letos výrazně bodovaly. Zlatá studně se umístila jako desátý nejlepší hotel na světě, v Evropě je dokonce čtvrtá. Aria, jež má stejného majitele, je z pětadvaceti evropských hotelů šestnáctá.

VÝHLED K NEZAPLACENÍ. Hotel Aria na Malé Straně patří podle serveru TripAdvisor k nejlepším na světě. Není divu, když klientům nabízí Hrad na dosah ruky. U ZLATÉ STUDNĚ. Malostranský hotel proslul nejen malebným interiérem a přátelským personálem, ale také prvotřídní restaurací, kde vaří šéfkuchař Pavel Sapík.

"Klademe důraz hlavně na osobní servis a snahu vyhovět přáním zákazníků. Proto si u nás mohou vybrat i způsob, jakým chtějí ustlat postel, nebo kolik si přejí polštářů," říká Michaela Karabcová, která má na starosti PR obou hotelů.

Zřejmě se to Zlaté studni daří, soudě podle ohlasů turistů na internetu. "Za sebe a svou ženu mohu říct, že jsem nikdy nenavštívil žádný hotel na světě, který by mi nabídl tak příjemné zážitky," vzpomíná na letošní prosinec jeden ze spokojených hostů z americké Tulsy.

A Jaroslav Beránek dodá: "Žádný pražský hotel zřejmě nemá tak působivý výhled na červené pražské střechy."