V pražském Braníku vyroste největší vodní svět v Česku

"Tak velký vodní svět nemají, pokud vím, ani v Německu, a přitom právě Německo a Anglie jsou v budování podobných atrakcí v Evropě na špici," říká Hedvika Nováková z architektonického ateliéru LILA, který projekt připravuje. Nese označení A-Park podle slov Aktivita, Akčnost a Adrenalin.

Vodní svět nabídne mládeži kaskády, přívozy, vory a další prvky využívající fyzikální zákony. Děti budou nuceny při hrách spolupracovat, přemýšlet a učit se nové věci. Podle architektky je tam všechno, k čemu se městské děti moc často nedostanou, ale pro jejich vrstevníky na venkově to je samozřejmost.

Děti se budou moci vyřádit i na speciálních trampolínách zabudovaných v trávníku, které budou napojeny na vodotrysky. Něco podobného jsem viděla v jednom zábavním parku v Německu. Podle síly poskoků na trampolíně vystřikují vodotrysky do různé výšky a děti tím jsou nadšené," řekla MF DNES mluvčí Prahy 4 Žaneta Pilařová.

Nejmenší děti mají mít k dispozici in-line dráhu, kde by se mohly učit jezdit na kolečkových bruslích.

"Podobná centra v Praze strašně chybí. Máme zhruba deset tisíc školáků, ale mládež do patnácti let se nemá kde vyřádit," vysvětluje starosta Prahy 4 Pavel Horálek, proč tato městská část projekt chystá. Pro letošní rok na něj mají v rozpočtu deset milionů na přípravné práce.

Kromě Ladronky v Praze 5 a Gutovky v Praze 10 teenageři skutečně žádné pořádné útočiště nemají.

Kromě restaurace tu najdete i úschovnu kol, abyste mohli přijet po cyklostezce, odložit kola a užívat adrenalin třeba na horolezecké stěně.

Zábava za zhruba sto milionů, hledají se sponzoři

A-Park, jehož náklady starosta odhaduje zhruba na sto milionů korun, se má stavět po částech podle toho, jak na něj městská část bude získávat peníze.

"Budeme na to intenzivně shánět finance u velkých soukromých firem, ale také z Evropské unie," říká starosta Prahy 4.

"Nějaká jednání s případnými sponzory už probíhají, ale nic není ještě uzavřeno," popsal shánění peněz. Starosta navrhne v prosinci zastupitelstvu další odhad financí, které by potřeboval mít v rozpočtu na příští rok. Právě v roce 2010 by rád zahájil první práce, chtěl by začít oplocením a vybudováním lanového centra bez jištění.

Atrakce nabídne mládeži kaskády, přívozy, vory a další prvky využívající fyzikální zákony.

co nabídne a-park Pokud se záměr architektů z ateliéru LILA naplní, měl by na zhruba dvou hektarech pozemků v záplavové zóně za bývalými ledárnami v Braníku vzniknout:

* vodní svět

* lanové centrum

* dětské hřiště

* in-line dráha

* senior-park

* pirátská loď

* multifunkční sportoviště

* horolezecká stěna

* pláž

* tobogany

Ale kolik mu schválí, si netroufá odhadnout. "Mohu jim předložit třeba třicet milionů, ale konečné slovo bude mít zastupitelstvo," říká.

Nechává se inspirovat podobným zábavním centrem Gutovka v Praze 10. "Na Gutovce byla největší denní návštěvnost zhruba dva tisíce lidí," říká starosta Horálek s tím, že A-Park by mohl mít víc, protože bude zhruba třikrát větší.

Vybudováním centra by čtvrtá městská část získala i místo pro shromažďování, kde by návštěvníci nerušili nikoho z okolí. Dosud k tomu využívá park "Družba" na Pankráci, ale tam si místní lidé často stěžují na hluk z různých produkcí.

Praha 4 původně uvažovala jen o "skate parku" pro mládež, ale za půldruhého roku příprav se teď rýsuje ojedinělý projekt, kde by kromě restaurace byla i úschovna kol, aby rodiny mohly přijet po cyklostezce, bez obav odložit bicykly a jít si užít adrenalin třeba na horolezeckou stěnu nebo si protáhnout těla v přírodní tělocvičně pro seniory. Děti si budou moci hrát i na piráty v troskách pirátské lodi na břehu Vltavy.

Jednotlivé atrakce mají být přístupné podle věku, aby se předešlo zbytečným úrazům, ale i poškození herních prvků. Ty na pražských hřištích přicházejí k újmě nejčastěji právě tak, že si na nich hrají starší děti, na jejichž hmotnost nejsou navržené.