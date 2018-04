V Praze si užijete cestování do budoucnosti i návrat do pravěku

Snili jste někdy o cestách do vesmíru a fascinovaly vás filmy jako Gravitace, Interstellar nebo Hvězdné války? Pak se vám bude líbit Gateway to Space, výstava o fascinujícím vstupu lidstva do vesmíru. Od 12. března můžete na holešovickém Výstavišti v Praze 7 vidět kosmické lodě, raketoplány a modul vesmírné stanice. Do některých se dokonce můžete podívat!

Vyzkoušíte si pilotování stíhačky nebo přistání s raketoplánem?

Putovní expozice do Prahy přijela z Kodaně a podle pořadatelů v Česku ještě nikdy nic podobného k vidění nebylo. Poprvé například budou vystaveny originální exponáty z NASA Visitor Center a U.S. Space & Rocket Center, funkční maketa simulátoru pilotní kabiny amerického raketoplánu, makety známých kosmických lodí ve skutečných velikostech a celá řada interaktivních exponátů, simulátorů a trenažerů.

Mir byla první dlouhodobě obydlená vědecká vesmírná stanice na oběžné dráze kolem Země.

Jedním z nich je například zařízení Multi-Axis Trainer, které umožňuje rotaci ve všech osách a slouží k přípravě lidského organismu na pobyt ve stavu beztíže. Nahlédnete také do průchozí makety modulu orbitální stanice, kde na vlastní oči uvidíte, jak se žije a pracuje na oběžné dráze, prohlédnete si originální americký skafandr EMU pro výstup do volného kosmu i skafandr prvního kosmonauta Jurije Gagarina a nakonec se můžete pokusit o přistání s raketoplánem při návratu na Zemi.

Z Prahy se výstava vydá dál do světa

Výstava v Křižíkových pavilonech B a C na holešovickém výstavišti potrvá až do června a po skončení se vypraví dál do světa. Otevřeno bude denně od 9.00 do 20.00 hodin, vstupenky se prodávají na konkrétní čas; pokud je budete kupovat až na místě, musíte počítat s tím, že třeba nebude k dispozici vámi vybraný termín.

Ve všedních dnech zaplatí dospělí 300 Kč (o víkendech 350 Kč), studenti a senioři 250 Kč (o víkendech 300 Kč), děti od 6 do 15 let 200 Kč (o víkendech 250 Kč). Rodinné vstupné vás ve všedních dnech vyjde na 800 Kč, o víkendech o stovku víc.

Co dál na Výstavišti?

Odpověď je jasná: Matějská pouť. Na holešovickém výstavišti se odehrává každé jaro už dvaapadesát let, a letošní rok není výjimkou. Času máte zatím dost, pouť končí 19. dubna. Otevřeno je denně kromě pondělí od 14.00 do 21.00 hod., o víkendech od 10.00 do 22.00 hod. Za vstupné zaplatíte 25 Kč o víkendu a 10 Kč od úterý do pátku, děti do 120 centimetrů mají vstup zdarma.



Na výstavě Giganti pravidelně přitahuje pozornost obrovský mamut s dlouhými kly. Mamuti je používali jako radlice k odhrabávání sněhu.

Další povyražení pro menší děti nabízí výstava Giganti. Českou republiku sice objíždí už několik let, ale noví a noví malí znalci mamutů, dinosaurů a všech pravěkých obrů stále dorůstají. Exponáty v životních velikostech vypadají velmi opravdově.

U každého zvířete je samozřejmě cedulka s popisem, takže se dozvíte veškeré zajímavosti a údaje o jednotlivých druzích. Giganti se na Výstavišti zdrží až do konce června; otevřeno je denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hodin. Dospělí zaplatí za vstupenku 100 Kč, děti 90 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 250 Kč.