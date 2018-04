V Pozlovicích se soutěžilo v páce

Soutěž v páce v Pozlovicích na Zlínsku Soutěž v páce v Pozlovicích na Zlínsku Soutěž v páce v Pozlovicích na Zlínsku Soutěž v páce v Pozlovicích na Zlínsku Soutěž v páce v Pozlovicích na Zlínsku Soutěž v páce v Pozlovicích na Zlínsku Soutěž v páce v Pozlovicích na Zlínsku

Soutěžilo se u speciálních stolů, ve stoje, systémem dvojité eliminace a podle mezinárodních pravidel WAF. První tři v každé kategorii obdrželi ceny.Organizátoři akce vypsali u mužů tři kategorie - do 75 kg, do 90 kg, nad 90 kg. Ženy a junioři soutěží bez rozdílu vah.Vítězové: muži do 90 kg - Tiberius Serakus, muži nad 90 kg - Studénka Aleš, muži do 75 kg - Radim Lux, ženy bez rozdílu vah - Alexandra Majevská.