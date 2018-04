V pootevřeném kosmickém muzeu

Největší expozice umělých družic, kosmických lodí a raket je dnes ve vědeckovýrobním komplexu Energija, které leží na jižním okraji Moskvy v městě Koroljovo, dříve Kaliningrad. V této bývalé dělostřelecké továrně začal pracovat Sergej Koroljov v roce 1946 jako hlavní konstruktér balistických raket a nakonec se z ní stalo nejdůležitější středisko sovětské raketové a kosmické techniky. Firma Energija je nyní největším partnerem pro spolupráci Ruska se západními institucemi a společnostmi a jedinou pro výpravy kosmonautů včetně kosmických turistů.

Kousek odtud vzniklo v polovině šedesátých let rovněž řídicí středisko pilotovaných letů známé pod zkratkou CUP. Když váš autobus zaparkuje ve vnějším dvoře továrny, pracovnice muzea jmenovitě překontrolují seznam turistů. Potom s vámi odejdou do vnitřního dvora, kde po pěti minutách chůze stojíte před mohutnou budovou, zřejmě bývalou tovární halou.

Nejdřív se seznámíte s exponáty v jakési dvoraně slávy - se stručnými biografiemi význačných konstruktérů a kosmonautů, s návštěvami sovětských státníků v podniku a podobně. Tam už můžete volně fotografovat. Potom následuje prohlídka v hale. Nejdřív se na malém balkonu podíváte na první družice počínaje Sputnikem 1, přečtete si reprodukci podivuhodného Koroljovova rozhodnutí z 28. října 1964 o tom, že na Měsíci je pevný povrch tvořený pemzou, takže tam mohou sondy přistávat, aniž by hrozilo nebezpečí, že propadnou do závějí prachu.

Dole si prohlédnete originály a makety všech tří generací sovětských pilotovaných strojů ve skutečné velikosti, raketové motory a modely stanice Mir, superrakety Energija s raketoplánem Buran, spojený komplex SojuzApollo a podobně. Do kabin orbitální stanice Saljut a lodi Sojuz můžete vstoupit, a dokonce se nechat uvnitř vyfotografovat. Nakonec vám nabídnou publikace, které velmi podrobně rozebírají historii firmy Energija a vlastně celé sovětské-ruské kosmonautiky. A kdy bude toto muzeum naprosto volně přístupné všem zájemcům? Průvodkyně se shodují v tom, že až se podaří vybudovat vchod do jeho prostor přímo z ulice. A to nikdo neví, protože záleží na penězích.





Návštěvy v muzeu lze telefonicky domluvit na moskevském čísle 513 89 85.

Adresa: NPO Energija, 4a Lenin Street, Korolyovo, Moscow area.