V poli se objevily tři kruhy

První ke kruhům v poli dorazil Josef Horňák z Buchlovic u Uherského Hradiště. "Jeden známý si cestou do práce všiml nějakých kruhů v poli, a protože ví, že se o takové věci už roky zajímám, tak mi o tom řekl," vysvětlil Horňák.

Můžete popsat jak to tam vypadá?

No vypadá to pěkně. Jsou tam tři kruhy. Jeden má průměr 22,1 metru, druhý 22,2 a třetí 22,3. Jsou rozmístěny v rovnostranném trojúhelníku. Středy kruhů jsou od sebe 30 metrů.

Co dál zjišťujete o kruzích na místě?

Zjistíme, jaká je tam orientace a jak jsou položeny stébla. Musíme zjistit i příčinu vzniku těch kruhů.

Kruhy se objevují o prázdninách

Člen plzeňského ústředí klubu Luboš Šafařík podotkl, že už několik let se od počátku prázdnin objevují na různých místech podobné úkazy.

Například loni zaznamenal klub jen do 18. července na sedmnáct záhadných kruhů v obilí. Mnohdy se však setkávají členové klubu i se snahou kruhy v obilí, kterým se někdy říká agrosymboly, falšovat.

"Stává se, že se padělatelé přihlásí i k autorství pravých obrazců ve snaze strhnout na sebe pozornost za každou cenu. Proto každý nález prochází zkoumáním," vysvětlil Šafařík.

Klub psychotroniky a UFO, který vznikl před deseti lety, sleduje celostátně výskyt těchto fenoménů od roku 1993. Tehdy se kruhy a obrazce v obilí objevily v České republice poprvé. Do současné doby bylo prozkoumáno přes 350 těchto obrazců.

A tyto tedy vznikly jak?

Tady UFO nepřipadá v úvahu, protože nad jedním kruhem vedou dráty. Takže, kdyby chtěli přistát, tak by ty dráty museli odstranit, vypálit nebo nějakým způsobem obejít, což asi nešlo. Zřejmě je to původu jiného.

Takže tam někdo přišel a kruhy do obilí vyšlapal...

Ne, já jsem byl u toho první a nebyla tam žádná přístupová cesta. Obcházel jsem všechny kruhy a určitě tam nikdo nemohl přijít.

A jak si tedy myslíte, že to vzniklo, když tam není ani přístupová cesta?

Může to vzniknout určitým vyzařovaním ze země. Je to pravděpodobně nějaká přírodní anomálie. A ví se, že staré indiánské kmeny mají schopnost takové věci přečíst. My to neumíme.

Jak jste se o kruzích dozvěděl?

O tyto věci se zajímám už dlouho, například v roce 1991 jsem společně s kamarády viděl UFO a lidé to o mě vědí. Kvůli tomu mi volal pan Jílek z Boršic, který jel ráno okolo pole. On si teda ze mě dělal srandu, že tam jsou nějaké kruhy, myslel to spíš ironicky, ale ty kruhy tam opravdu byly.

On to viděl z cesty?

Kruhy jsou přímo na prostředku pole a on to viděl z cesty. Dovléct tam nějakou techniku není možné, jedině letecky. Protože přijet tam z válcem či deskou, to by určitě bylo patrné. Jediná přístupová cesta, která tam byla, je po kolejích od traktoru. Ale ta už je zarostlá, protože pole se stříkalo už hodně dávno. Je tam i menší chodníček, který ale končí třicet metrů od kruhů.

Už se tam kruhy objevily někdy dříve?

Ne tady, ale nedaleko v Kostelanech jsem viděl něco podobného. Tam byly jiné průměry a jiný způsob položení klasů. Tam byl střed vlastně úplně vygumovaný, kdežto tady je od středu pokládání trochu zajímavější.

Může si kruhy někdo i prohlédnout?

Dá se k tomu dojet z cesty mezi Brnem a Uherským Hradištěm, když se odbočí na Boršise. Těsně před obcí je odbočka doprava na tzv. Pivní stezku směrem na Sovín, která vede okolo pole s kruhy. Je to ale vidět i třeba od Buchlovic.