V podzemí bude podmořské království

Brněnská radnice bude v podzemí nabízet návštěvníkům akvarijní výstavy.

Rozsáhlá expozice Podmořské království může vzniknout ve sklepích brněnské Staré radnice, v prostorách Stálé akvarijní výstavy. V uplynulých dnech totiž zkušební vrty ukázaly, že pod sklepy nejsou další prostory, které by oslabovaly nosnost stropů a bránily tak vytvoření expozice s obřím akváriem o obsahu 20.000 litrů,potvrdil to vedoucí výstavy Zdeněk Vrátný. "Měli jsme obavy, že pod sklepy radnice je ještě několik dalších neprozkoumaných sklepních podlaží, která by znemožnila přeměnu podzemí Staré radnice v Podmořské království," uvedl Vrátný. Doplnil, že akvarijní výstava je součástí brněnské zoo. Vedení zahrady nechalo podzemí prozkoumat šesti zkušebními vrty, které přišly na 30.000 korun. Vrty ukázaly, že pod sklepy radnice je jenom suť a podzemí je bezpečné. Proto mohou příští rok začít stavební úpravy. Kolik prostředků si ale vznik nové expozice vyžádá, zatím Vrátný neví. Dosud prozkoumané sklepy pod akvarijní výstavou byly dočasně veřejnosti zpřístupněny loni poté, co tam zoo zřídila provizorní Galerii pod hladinou. Stálá akvarijní výstava v Brně vznikla v roce 1969 a navštívilo ji 1,8 miliónu lidí. Expozice představuje podvodní svět v 84 nádržích s obsahem 8000 litrů vody, v nichž žije 140 druhů ryb.