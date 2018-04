V Plzni si užijete letní festival Živá ulice

Festival Živá ulice tradičně nabízí od července do září bohatý kulturní program, dávkovaný do několika porcí. Pouliční divadla a jejich čtyři červencové dny jsou už za námi, ale další kratochvíle v Plzni čekají za dveřmi.

Atmosféra „jako na dovolené“

Zoologická a zároveň botanická zahrada v Plzni je druhou nejstarší zoo v Česku.

Leccos na festivalu Živá ulice zůstává stejné jako v minulých letech – třeba příjemná uvolněná atmosféra letního centra, kde si budete připadat jako na dovolené, možnost setkat se s přáteli a společně si poslechnout dobrou muziku, jen tak se procházet od pódia k pódiu a ochutnat dobroty ze všech koutů světa. V něčem se však liší od předchozích ročníků; podle organizátorů bude hlavně komornější a intimnější. Velkou scénu na Náměstí Republiky nahradí příjemná pouliční slavnost s hudbou, kdy každý večer bude patřit jinému tématu.

Jednou to bude swingová letní noc, jindy balkánský večírek nebo písničkářský oddych. Plzeňská Namlouváníčka, tedy program v Proluce a Inspiral Garden, se budou konat od pátku 12. do neděle 14. srpna, od pondělí 15. srpna do neděle 21. srpna se přidají scény na náměstí Republiky a hudební klub pod širým nebem U Branky. Vstup na všechny akce je zdarma!

Polévky, design a Babylon na plotně

Pokud se do Plzně vypravíte s dětmi, uděláte jim radost výletem do zoo a Dinoparku.

Hudba ale není tím jediným, na co se můžete v rámci srpnové Živé ulice těšit. Že kuchyně jsou na celém světě tím nejoblíbenějším místem pro setkávání, která dělají z domů skutečné domovy, vám potvrdí festival Babylon na plotně s ochutnávkami jídel různých národů; program v Šafaříkových sadech v úterý a ve středu 16. a 17. srpna zahrnuje i taneční vystoupení, módní přehlídky, čtení pohádek pro děti a další aktivity.

Od čtvrtka 18. do pátku 19. srpna pak zaplní centrum města Plzeň Fashion Days s nezávislou módou a designem. Těšit se můžete na neobvyklé šaty, přírodní kosmetiku, šperky ze skla nebo recyklovaných materiálů, designové dřevěné obaly, neobvyklé botičky a spousty dalších designových kousků.

K jídlu se festival tradičně vrátí ještě při Festivalu polévky v neděli 4. září. Podle organizátorů Živé ulice má polévkový festival již také svou tradici a letos se poprvé pořádal i na jaře, kdy počet snědených porcí dosáhl historického maxima. Uvidíme, jestli v září padne další rekord?

Další NEJ

Velká synagoga má na svém kontě několik rekordů.

Porce polévky v Plzni provází řada dalších rekordů. Víte třeba, že katedrála sv. Bartoloměje má vůbec nejvyšší kostelní věž v Česku? Anebo že Velká synagoga je největší synagogou v Česku, druhou největší v Evropě a po Jeruzalémě a Budapešti třetí největší na světě? Že v městské části Bory objevíte nejstarší tuzemské letiště, odkud v dubnu 1919 vzlétlo první letadlo československé výroby? Anebo že v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj se nachází naše největší pivnice, kde si u piva může posedět celkem 580 lidí?

Všechna tato místa můžete samozřejmě navštívit, a pokud cestujete s dětmi, rozhodně jim uděláte radost výletem do plzeňské zoologické zahrady s Dinoparkem.