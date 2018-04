V peruánských Andách byl zachráněn další český horolezec

Již druhého českého horolezce v průběhu čtrnáctí dní zachraňovala peruánská horská služba na vrcholu hory Pisco. Horolezce Martina Pohubu postihl otok plic komplikovaný zápalem plic při výstupu na horu Pisco v severních peruánských Andách. Oznámila to dnes agentura EFE s tím, že horolezec byl dopraven do nemocnice ve správním městě Huaráz.



Pohuba vystupoval se skupinou pěti dalších českých horolezců na 5750 metrů vysokou horu, když jej postihl otok plic. Jeho kolegové zavolali satelitním telefonem horskou službu, která nemocného dopravila dolů.



Podobný případ se stal na konci června na stejném vrcholu. I tehdy museli zasahovat záchranáři. Ti stejně jako Pohubu dopravili Jana Stačila do nemocnice v Huarázu.



Českého alpinistu nalezli v bezvědomí němečtí horolezci. Podle lékařských zpráv strávil tři dny ve výšce téměř 6000 metrů při teplotách pod bodem mrazu a také utrpěl plicní otok.



Kromě obou českých horolezců peruánská horská služba zachraňovala ve stejném období také dva Italy, jednoho Japonce a jednoho Američana, kteří se při zlézání vrcholů dostali do obtíží.



Během léta jsou andské vrcholy v peruánské provincii Ancash, jejímž střediskem je právě Huaráz, přímo zaplavovány amatérskými horolezci z celého světa. Peruánské Andy se totiž v posledních letech v této branži dostali do módy. Pohoří Cordillera Blanca, nejvyšší část peruánských And, je rájem horolezců a trekkerů. Mezi nejznámější vrcholy patří Huascarán, Chopicalqui, Chacraraju a Alpamayo. Pisco patří mezi vrcholy přístupné i běžným turistům s náležitým vybavením.

Peruánské Andy a především okolí nejvyšší hory Peru Huascarán patří k velice zrádným úsekům. Před třiceti lety přímo pod vrcholem Huascaránu zahynula slavná československá expedice Peru 1970, když se na základní tábor třinácti horolezců z Prahy a Liberce zřítila lavina kamení, bahna a ledu. Vloni lavina na Huascaránu překvapila další českou expedici. I v jejich případě musela zasahovat peruánská horská policie, pro kterou to byla tehdy jedna z prvních záchranných akcí.