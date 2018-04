V parku Dovrefjell žijí pižmoni

O pižmoních jsme věděli, ale narazit na ně je tak trochu náhoda. Vedle toho jsme chtěli s našimi syny Pavlem a Petrem vystoupit na Snohettu. Počasí bylo nepříznivé - nízká oblačnost a mlha již od 1300m. Naštěstí jsem prostudoval Lonely Planet, kde jsem se dočetl, že díky dělostřelecké základně v Hjerkinnu, klasická cesta na Snohettu přes chatu Snoheim vyžaduje zvláštní povolení. Sjeli jsme proto do údolí k železniční stanici Kongsvall, kde jsme nechali auto. Na dřevěném mostě přes řeku je cedule varující před pižmoni: V případě, že na ně narazíte, nepřibližujte se na více než 200m! Mají na svědomí život dvou turistů! Asi po dvaceti minutách jsme vystoupili od řeky na náhorní plošinu. Padala mlha a proto jsme postavili stan. Na plošině je dost obtížné najít chráněné místo. Naštěstí vítr nebyl silný. Ráno jsme pokračovali dále do údolí řeky Kaldvella směrem k jejímu soutoku s říčkou Stropla. Kousek za mostem přes řeku je moréna. Šel jsem trochu vzadu. Fotografoval jsem probouzející se přírodu v místech, kde právě roztál sníh. Najednou vidím běžící Helenu s batohem na zádech jak se vrací. Pižmoni! Stádo bylo pít u řeky a běželo někam za morénu. Sundal jsem batoh a nasadil na svou Minoltu Sigmu 135 -400/4,5-5,6. Kluci s manželkou začali trochu obcházet morénu. Já jsem vyrazil opatrně po cestě. Asi po padesáti metrech jsem strnul. Stádo asi osmi pižmoňů včetně samice s mládětem se pohybovalo po sněhových polích podél řeky. Raději jsem se vrátil a začal jsem vystupovat k vrcholu morény. Pižmoni byli nasyceni a začali se chladit na sněhu. Spokojeně přežvykovali. Terén byl celkem příznivý. Bylo zde několik velkých kamenů s prohlubněmi, kde se dalo skrýt. Celkem bez problémů jsem se dostal asi na 80 m. Vál protivítr. Trochu nervózně jsem namačkal něco záběrů. Dále jsem zejména díky samici s mládětem nechtěl riskovat. Sněhová pole jsme obešli velkým obloukem. Pokračovali jsme zajímavou tundrou kolem dvou velkých jezer až na závěr údolí k chatě Norského turistického svazu Reinheim. Před chatou bylo nutné brodit dva potoky. Snohetta beznadějně v mracích. Cesta z Kongsvallu sem trvá asi 5 hodin, ale s fotografováním a hledáním pižmoňů je to na celý den. Ráno prší. Je to beznadějné. Rozhodujeme se k návratu. Jdeme zpět po stejné cestě. U řeky Stropla je sněžný most. S Pavlem zastavujeme. Na protější straně asi 400 m od nás vidíme tři pižmoně. Stavím stativ a nasazuji teleobjektiv. Najednou se vlevo asi 300 m od nás objevuje velký samec. Hledá své kolegy. Musí jít asi 50 m od nás aby se připojil ke stádu! Trochu stydne krev, kdyby to otočil na nás. A pak přichází ten moment. Při přechodu jednoho z bočních ramen řeky se pižmoň zastavuje a volá, řve. Mačkám kabelovou spoušť. Bohužel mám nasazen jen černobílý film, ale přesto to stojí za to. Pižmoň doráží k těm třem a všichni čtyři se vzdalují. Přichází ke mně norský fotograf. Má Dynax 9 s Minoltou 400/4,5 - v sumě asi 180000 Kč , ale bez stativu. Stativ mu půjčuji, ale ten moment je pryč. A o něm právě fotografie je. Vracíme se zpět do Kongsvallu. Počasí se trochu zlepšilo. V jednu chvíli skoro vidíme i vrchol Snohetty. Jsme spokojeni. Vyfotili jsme pižmoně. Hlavní cíle cesty: Lofoty, Vesterály, Senja, Finmarksvidda a Lyngenské Alpy jsou ještě přes 1500 km.

Pohoří Dovrefjell

Pohoří se nachází ve východním Norsku. Je nejlépe přístupné ze silnice E6 spojující městečka Dombas a Oppdal. Podél E6 vede rovněž železnice. Jedná se o rozsáhlé otevřené prostory s močály, bažinami, oblými hřebeny a kopci. Na severozápadě se nachází několik masívů, které mají skalnatý charakter. Nejvyšším z nich je Snohetta (2286m) v českém překladu Sněžka. Tato hora, je známa obrovským karem, který ledovec vyhloubil východně od jejího vrcholu.



