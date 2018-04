V Paříži zajděte do laboratoře umění!

Západní křídlo okázalého neoklasicistního paláce na břehu Seiny, v němž se "laboratoř" nachází, překvapí surovostí interiéru. Namísto upravených čistých chodeb a pečlivě rozestavěných uměleckých děl se zde návštěvníci procházejí mezi otlučenými stěnami. Některé z nich jsou pomalované, kdo chce, může také přidat svou kresbu či vzkaz.



Momentálně zde před zraky veřejnosti vzniká například velký obraz umělce Sisleje Xhafy zobrazující spícího Araba. O kousek dál se nachází obrovský odpadkový koš naplněný starými novinami a třemi televizemi přenášejícími zpravodajství, který instaloval čínský umělec Wang Du žijící v Paříži. Svým dílem chtěl vyjádřit pomíjivost informací, které podle něj patří do koše, protože okamžitě ztrácejí hodnotu.



Malé děti, které často přicházejí do paláce s rodiči, se v první chvíli podivují a možná i trochu bojí díla Virginie Barreové - její umělá mrtvola ležící v kaluži krve totiž působí velmi věrohodně. Kousek od ní se válejí roztlučené betonové zdi - dílo Berlíňanů Michaela Elmgreena a Ingara Dragseta "Zdemolované vězení". V paláci najdeme i udusané kopečky hlíny, či svazek hrnců - je to zkrátka místo volné umělecké tvorby. V pozdních večerních hodinách zde pak nacházejí místo i hudebníci.



Sídlo současné umělecké tvorby ležící nedaleko od mostu Alma má také výjimečnou otvírací dobu, která je podle svého vedení lépe uzpůsobena veřejnosti. Ta sem může od úterý do neděle zavítat každý den od poledne do půlnoci. Vstupné stojí pět eur, zlevněné pak tři eura; mladší 18 let mají vstup zdarma.