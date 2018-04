V Paříži si hlídejte tašky a peněženky!

11:00 , aktualizováno 11:00

Turisté, kteří se chystají do Paříže, by si měli dávat velký pozor na tašky a peněženky, a to především v okolí populárních památek v centru metropole. Podle záznamů pařížské prefektury totiž v loňském roce stoupla kriminalita v prvním městském obvodu o 19,4 procenta, což je čtyřikrát vyšší meziroční nárůst než v celé vnitřní Paříži. Nejvíce přibylo v centru Paříže kapesních krádeží, a to dokonce o 65,21 procenta. Počet loupežných přepadení zde stoupl o 53,42 procenta.