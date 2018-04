V paláci zaparkují skvostné vozy

Posádka Christian Pescatori - David Terrien s Ferrari 360 Modena třídy N-GT (vpředu) získal loni titul ve světovém šampionátu FIA Grand Turismo.

"Hodně dobrým lákadlem bude určitě předpremiérové představení fabie sedan," řekl manažer výstavy Jiří Charvát.V paláci budou parkovat novinky přibližně dvou desítek značek a kromě nich budou moci návštěvníci obdivovat třeba Ferrari 360 GT nebo Maserati Bora. "To jsou jediné exempláře v republice," podotkl Jaromír Krišica z agentury Media Prom, která Motoršou spolupořádá.Pořadatelé však chtějí diváky zaujmout i doprovodným programem. Už zítra tak očekávají příjezd přibližně pěti desítek vozů VW Brouk, které zůstanou v Ostravě až do neděle.V sobotu po poledni pak plochy u paláce zaplní motorkáři se svými stroji. "Jejich počet by se mohl přiblížit tisícovce," líčí Charvát. "Jejich příjezd navíc okoření motocykloví kaskadéři streetfighters."Před motorkáři však prostranství u paláce bude už tradičně patřit závodům veteránů. Tentokrát pořadatelé start určili na 11 hodin.Předvedou se však i hasiči, k vidění bude potápěčská technika Civilní ochrany, jejich Land Rover se satelitní radiostanicí nebo protipožární tank. Báňští záchranáři přivezou například dekompresní komoru nebo jedinou miniponorku v České republice."Zajímavostí bude také improvizovaná laserová střelnice, se kterou se představí policisté," popisoval Jiří Charvát. Těžkou techniku na Motoršou zastoupí kromě nákladních vozů deseti značek například i speciální tahač nebo těžkotonážní jeřáb.