Točilo se tady Peklo s princeznou. Teď lom obsadili chránění netopýři

"Prostory byly v minulosti atraktivní i pro filmaře, před několika lety se tady například natáčela pohádka Peklo s princeznou," poznamenal krajský úředník z odboru pro životní prostředí Kristián Habrda.

Pískovcový lom je ale ve špatném stavu.

"Soustava chodeb byla v minulosti zpřístupněna z povrchového lomu řadou vstupů, které však byly v důsledku odlamování měkčích horních vrstev stěny lomu postupně zavaleny. Funkční nakonec zůstal pouze krajní vstup," uvedl Habrda.

Další závaly by podle něj mohly dokonce toto důlní dílo zcela zničit. Liberecký kraj proto nyní investoval dvě stě tisíc korun do základní sanace.

Odborná firma odstranila zával z jeskyně, obnovila druhý vstup do podzemí a zajistila skalní stěny tak, aby nehrozilo bezprostřední riziko závalu.

"Potřeba je ještě odtěžit převis nad vchodem do podzemí," nastínil Habrda. Zhruba sto tisíc korun by na odtěžení rád získal v krajském rozpočtu pro příští rok.

Lom na severním úpatí Skalického vrchu sloužil k těžbě kvalitního tvrdého křemence pro sklářské účely od přelomu osmnáctého a devatenáctého století do roku 1880.

Vyrušení netopýra ze spánku by pro něj byl rozsudek smrti

Postupně zde vznikla komplikovaná soustava chodeb, která by mohla být atraktivní pro turisty. Lom by se však musel nejprve zabezpečit, na což by bylo podle Habrdy potřeba miliony až desítky milionů korun. Zpřístupnění lomu proto nepovažuje za příliš reálné.

"Z hlediska ochrany přírody je tento zakonzervovaný stav výhodný, neboť přílišný pohyb není z pohledu zájmů ochrany netopýrů a celého důlního díla příliš vítaný," informoval Habrda.

Navíc od konce října do konce března by do lomu stejně nikdo nesměl vstoupit kvůli zimujícím netopýrům. "Vyrušení z hibernace by pro ně znamenalo prakticky rozsudek smrti," dodal.

V Libereckém kraji je čtrnáct lokalit pro ochranu netopýrů. Patří sem například základní umělecká škola v Českém Dubu, zámek v Doksech nebo kostel ve Zdislavě nedaleko Jablonného v Podještědí.

V Liberci se stran těchto zvířat koná řadu let na sklonku léta Evropská noc pro netopýry v Panském lomu u Hanychovské jeskyně. Právě Panský lom je nejbližší přirozené místo výskytu netopýrů od centra Liberce. Podle průzkumů žije v Hanychovské jeskyni na osmnáct druhů těchto nočních savců. Lidé se tu setkají například s netopýrem vodním, velkým nebo ušatým.

Dalšími místy v kraji, která hostí Evropskou noc pro netopýry, jsou úpatí Suchého vrchu u ústí Ledové jeskyně Naděje nedaleko Mařenic a již zmíněný skalický podzemní lom.