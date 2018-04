V okolí Luční boudy hrozí skialpinistům laviny

Nebezpečné sněhové odtrhy v Čertově dole Na Luční boudě napadlo o víkendu hodně sněhu Luční bouda Skialpinista na krkonošském hřebenu Stopy po bezpečném sjezdu Studniční hory

Úzký Čertův důl ústící ze Stříbrného hřbetu je hned na začátku uzavřen pásem sněhových převějí, které se trhají a vymetají celé údolíčko. O něco níž je potřeba traverzovat prudké svahy nad Čertovou strouhou. Ty, ač v lese, začaly sjíždět také. Nejsou sice tak nebezpečné jako velké laviny, ale lyžaře dokážou odnést až do potoka a tam mu třeba zlámat nohy nebo ruce.Ještě větší nebezpečí číhá ve vedlejším údolí Stříbrné bystřiny. Tam se často odtrhne celý sněhový amfiteátr.Úplnou šíleností by byl pokus v těchto dnech sjet do Obřího dolu. Cesta od Slezského domu kříží několik sněhových polí přímo těhotných lavinami, sjezd ze Studniční hory by musel vést pod pásem nestabilních převějí a ze Sněžky by se pod váhou lyžaře zřejmě vysypaly stametrové žlaby.Podobně by na tom byli i lyžaři na Kozích hřbetech.V novém sněhu není radno pokoušet ani oblíbené jižní stěny Luční a Studniční hory. Ne nadarmo se jedna z nich jmenuje Lavinový svah.Pro ježdění v terénu tak zbývají jen lehké a bezpečné sjezdy ze Studniční hory na Úpské rašeliniště nebo z Luční hory k Luční boudě.