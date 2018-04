V okolí Lemberku vyrostly pro turisty trasy

Jsou tu aleje památných stromů, různé pěšinky a stezky, pískovcové skály. Vždy se v okolí najde něco nového a zajímavého. Někdy to jsou tajemně rozmístěné sochy v okolí, jindy opravená zámecká zahrada. Dnes si všimneme nově vyznačené cykloturistické trasy, která vede v těsném sousedství zámku.

Přímo u malého nádraží ve Lvové stojí rozcestník a nabízí putování po nových trasách. Ta kratší vede starou alejí k obci Lvová a dále k hranici v obci Petrovice. Opačný směr vede daleko do nížin řeky Ploučnice a končí na břehu řeky Zábrdky u obce Mukařov. Tímto směrem se můžete vypravit také pěšky. Pro podzimní vycházku je zajímavá trasa k severu, ke státní hranici a turistickému přechodu z Petrovic do Saské obce Luckendorf. Délka výletu až k hranici je 5 kilometrů.

Již v obci vstupujeme na území CHKO Lužické hory. Silnička a cykloznačky vedou na Kněžičky a na samotě leží starý mohutný mlýn. Rybník a vodní dílo je již poničené, ale chalupa stojí za okouknutí. Teprve za potokem začíná obec s názvem Kněžice. Jdeme kolem hezkých domků i chalup, na rozcestí láká malá hospoda s obchodem a na návrší odpočívá malá továrnička. Zde míjíme vyznačenou naučnou stezku po památkách Lužických hor.

Pro tyto výlety slouží i plánek cest, který se dá pořídit na správě CHKO nebo v infocentru. Naše putování pokračuje obcí až k rybníku. Do Petrovic vede silnice dělaná podle pravítka - přímo ke kostelu a k náměstí turistů. Jsme na křižovatce značených pěších tras a všechny výlety do okolí jsou po dobrých cestách, dobře značené a stojí za to si je zapamatovat. V zimě se tu drží dostatek sněhu a běžecké stezky jsou propojeny i na dokonalé a udržované tratě za hranicí v Sasku. Poslední kousek cesty - až k hranici - je parkově upraven.