V nemocnici obrů

Nevyniká krásou ani originálním architektonickým řešením, naopak: je jednoduchá až strohá a ke všemu šedivá. Zato je obrovská. Větší už v Evropě nenajdete. A jediným pokořitelem, co do velikosti, je obdobná stavba v americkém Everettu, kde se montují boeingy.

I její menší sestra ve Frankfurtu má s velkými letadly co do činění ty se zde podrobují pravidelným prohlídkám a opravám. A čas od času se tady mihne malá skupinka návštěvníků, kteří s otevřenou pusou sledují nestvůrné rozměry této "nemocnice obrů". "Je třeba si uvědomit, že rozlehlost naší haly není samoúčelná. Opravují se tady i Boeingy 747 s rozpětím křídel několika desítek metrů a musí se jich sem vejít hned několik," vysvětluje zaměstnankyně Lufthansy, která se ujímá role průvodkyně.

Na ploše několika fotbalových hřišť pod vysokou ocelovou klenbou právě odpočívá pět velkokapacitních letadel, kolem nichž se hemží postavičky mechaniků. Zvuky jejich nástrojů se v obrovském prostoru slévají v nejasné šumění. To vzápětí naruší ostrý hvizd sirény - zvuk doprovázející otevírání několik desítek tun těžkých dveří, které se jinak neslyšně odsunou, aby do hangáru mohlo zajet další letadlo.

Prosklená stěna se odsouvá celá - je to jako když se otevře gigantický obývák. Takové přirovnání ostatně není od věci přestože servisní hangár Lufthansy je vlastně obrovská dílna, je tu čisto téměř jako v pokoji. Letadla a jejich citlivá zařízení jsou choulostivá na nečistotu, proto takový pořádek. "Není úplně běžné, aby se zde procházeli turisté, a to především z bezpečnostních důvodů, ale čas od času má veřejnost možnost k nám do hangáru nahlédnout," odpovídá průvodkyně na častý dotaz, zda je možné se na "návštěvu" regulérně objednat. "Jde spíše o doplněk prohlídky frankfurtského letiště, které je druhým nejnavštěvovanějším místem v Německu," dodává na vysvětlenou.



MŮŽE SE HODIT



Bližší informace



Informace o prohlídkách letiště je možno získat na internetových adresách www.frankfurt-airport.com či www.frankfurt-airport.de



Co můžete ještě vidět



Populární mezi cestujícími je i návštěvnická terasa letiště, odkud lze dobře pozorovat provoz na letištní ploše. Terasa je otevřena celoročně od 8.00 do 19.30, ale vstup je pouze do 19.00. Vstupné je pět marek, zlevněné pak tři marky.