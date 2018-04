V nejstarším dole na světě překročíte hranici z Rakouska do Německa

Pokud se chystáte do Salcburku, rozhodně navštivte i solný důl v nedalekém starém keltském městečku Hallein. Nejenže se podíváte do útrob jednoho z nejstarších dolů světa, svezete se po staré havířské skluzavce a projedete na loďce po jezeru, ale navíc v podzemí překročíte hranici do Německa.