V neděli budou na Petříně létat minikáry

Závody minikár se zrodily, stejně jako valná většina bláznivých a na první pohled nesmyslných sportů, v USA. Na počátku 30. let, v době celosvětové ekonomické krize, hledal jistý americký výrobce mýdla způsob, jak zábavnou formou napomoci prodeji svých výrobků. Již dlouho byly nejoblíbenější zábavou jeho dětí jím vlastnoručně vyrobená vozítka z dřevěných přepravek, do kterých původně balil mýdlo. Tehdejší konjunktura automobilového průmyslu mu vnukla nápad, jak takto upravené krabice marketingově využít – netrvalo dlouho a mladá generace se masově začala učit stavět minikáry obecně označované soapboxes (krabičky od mýdla). Dalším, neméně důležitým krokem k popularizaci a vyvolání následného "davového šílenství" byl nápad zorganizovat první oficiální závod minikár. V roce 1934 se uskutečnilo pravé americké derby podpořené zástupem více než 40.000 zfanatizovaných diváků. Lavina se nedala zastavit a zanedlouho se rozjela celá série závodů minikár. Do našich zeměpisných šířek se tento fenomén dostal až po druhé světové válce a okamžitě si získal srdce všech kutilů a šikovných českých ručiček. Nadšení pro minikáry však postupně ochladlo, takže na počátku třetího tisíciletí lze minikáry vidět zcela výjimečně na několika závodech do roka. Veřejnosti se tento sport stává neznámým a roste nebezpečí, že by krásná tradice mohla zaniknout úplně. Mistr Evropy je z Horažďovic

O tom, že tento druh zábavy mezi lidmi opravdu zdomácněl svědčí i fakt, že v závodech minikár každoročně probíhá po celém světě nejen nespočetné množství závodů podobných tomu připravovanému pražskému, ale že se v této kategorii koná i regulérní Mistrovství ČR a Mistrovství Evropy. Tyto závody jsou rozděleny na dvě disciplíny – slalom a sjezd – a právě ve sjezdu má Česká Republika úspěšného reprezentanta Míru Hůlu. Ten se svému sportu věnuje už od dětství a za dobu svého aktivního závodění získal značné množství titulů a medailí na domácích i mezinárodních závodech. Mimochodem – máte-li přístup na internet, nepřehlédněte webovou adresu www.mirahula.cz. Možná budete sami překvapeni, co všechno lze na minikárách podniknout … Minikáry v srdci Evropy

První ročník závodu originálních minikár se pod názvem Red Bull káry uskutečnil v září 2001 na pražském Strahově. Česká republika tak volně navázala na znovuoživení tradice těchto populárních závodů, které začalo u Genvalského jezera v Belgii a díky neskutečnému zájmu soutěžících i diváků postupně "zaplavilo" celou Evropu. Zdá se, že Belgie je opravdovým rájem pro tuto zábavu – například v letošním roce, poté co známý okruh Spa – Francorchamps přišel o tradiční závod vozů F1, byl závod minikár za účasti 130 týmů a za podory 25 tisícového davu zorganizován právě tam. Praha sice nemá žádný okruh pro vozy F1, zato se může pochlubit snad nejkrásnějšími scenériemi a právě proto jsou vždy akce konané v centru metropole opravdu jedny z nejatraktivnějších. Není proto divu, že se do letošního závodu přihlásilo přes 70 týmů z celé země – ty láká zajisté nejen vidina výhry (v celkové výši 150 000,- Kč), ale i možnost předvést svoji kreativu a řidičské dovednosti.