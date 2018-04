V Moskvě bude "zlatý okruh" pro turisty

Místostarosta Iosif Ordžonikidze tvrdí, že radnice získá peníze od investorů a že se vložené prostředky bohatě vrátí. Turistické atrakce by podle něj mohly přilákat do Moskvy ročně až pět miliónů návštěvníků z ciziny a kolem 15 miliónů turistů z Ruska a postsovětských republik. Dnes ruskou metropoli navštěvuje sotva 1,5 miliónu turistů za rok. Město by prý mohlo ročně vydělávat kolem 2,8 miliardy dolarů jen z turistických příjmů.



Do moskevského Zlatého kolca by měly patřit takové pamětihodnosti jako Rudé náměstí, Kreml či chrám Krista Spasitele. To jsou prakticky jediné architektonické objekty, které dnes přitahují turisty v Moskvě. Spíše než historické budovy návštěvníky ruské metropole udivuje moderní architektura. Zejména budovy bank a sídla bohatých průmyslových firem je fascinují svou velikostí a neobvyklým stavebním stylem.

Nový okruh zabere 336 hektarů z centrálního území Moskvy, kde se nacházejí muzea, galerie či budovy, v nichž žily slavné osobnosti. Vytvořena bude velká pěší zóna, která najednou pojme až 100.000 turistů.

Předpokládá se, že v rámci realizace nového projektu bude postaveno 65 nových objektů, z toho 17 nových hotelů. Do roku 2010 by na 70 procent všech hotelů v moskevském okruhu Zlaté kolco mělo být čtyř nebo pětihvězdičkových. Plánuje se postavit 19 turistických středisek, 14 rozhleden, parkoviště pro 20.000 aut, mosty pro chodce a podniky rychlého občerstvení. Postaveny budou i nové veřejné záchodky, kterých je v centru Moskvy nedostatek, anebo je nahrazují ošklivé a páchnoucí plechové budky. Rekonstrukci podstoupí všechny restaurace, kavárny a zábavní podniky na vyznačeném území.

Letos se začíná s obnovou některých objektů, jež se mají stát novými atrakcemi. Půjde o galerii Stará manéž či bývalé Leninovo muzeum. Z rozhodnutí radnice byl letos v centru Moskvy zrušen známý hotel Inturist, který v sovětské éře poskytoval cizincům relativně luxusní servis. V posledním desetiletí však značně zchátral a historické centrum Moskvy hyzdil podle slov starosty Jurije Lužkova "jako zkažený zub". Na jeho místě bude postaven hotel z řetězce Hilton, avšak ani Inturist se neztratí. Konstrukce bude rozebrána a znovu složena v okrajové části Moskvy.