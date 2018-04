V moskevském metru se prodávají vysokoškolské diplomy

Stanice Arbatskaja Stanice Bělorusskaja Stanice Komsomolskaja

"Vysokoškolský diplom z roku 1996 humanitárního zaměření bude stát 1500 rublů (53 dolarů). Přijde na to, jak bude velký. Máme dva druhy - na šířku a na výšku. Za 600 rublů (21 dolarů) je starší, z ekonomické vysoké školy. V podstatě není problém tam napsat cokoli. Prodáváme i čisté stránky. Závisí na vás, co si tam doplníte. Za razítka i podpisy ručíme," vysvětluje žena středních let před východem z metra Bělorusskaja na náměstí Tverskaja zastava. U Bělorusského vokzalu (nádraží) stojí vedle prodavaček pirožků, novin a kompaktních disků a na oko prodává sázkové tikety a obaly na doklady. V klidu se prochází a sem tam prohodí: "Diplomy, prodáváme diplomy".V dlouhém podzemním podchodu od metra Ochotnyj rjad ke Kremlu je hned několik "rektorátů". Podvodníci jsou zcela bezostyšní a přímo na hrudi mají připevněné cedule "Diplomy, doklady všeho druhu". Ochotně poradí, na koho je se třeba obrátit, pokud jezájem o nějaké speciální "vzdělání". Diplom proslulého MGIMO (Moskevský státní institut mezinárodních vztahů), který odchovává diplomaty, je dražší, než "humanitární ústav z bělorusáku". Je prý asi za 500 dolarů. Výroba tohoto dokladu si ale vyžádá jistý čas. Za výrobu ručí Ljoša. Ten údajně vlastní "pravé" dokumenty s razítky i podpisy rektora. Stačí tam jen vepsat jméno a specializaci. Má také pracovní knížky a potvrzení o příjmu. O ty je zájem hlavně kvůli důchodu.Kolem metra Arbatskaja je celá "akademická" tržnice. Prodávají se tam různé zábavné průkazy, jako třeba průkaz "agenta CIA", "člena ruské mafie", "Miss Ruské federace", "Průkaz megery", "Nového Rusa" a další. Ty stojí kolem jednoho dolaru. Za dvojnásobnou částku si zase lze pořídit "seriózní" doklady jako "FSB" (Federální bezpečnostní služba), "Prokuratura", "MVD" (ministerstvo vnitra), nebo "Pressa" bez papírové vložky. Tu si zájemce musí vyrobit sám, pokud nechce zbytečně utrácet.Zkušení Moskvané si kupují tyto zdánlivě legrační průkazy a využívají je prý místo síťové jízdenky. Nic prakticky neriskují. Vzhledem k tomu, že příslušníci celé řady státních institucí mohou v podzemce jezdit zdarma, stačí jen mávnout průkazem se zlatými písmeny a státním znakem na koženkovém obalu a cesta je většinou volná. Dozorčí se stěží bude zabývat odhalováním falešného policisty, či poslance Státní dumy.V místech, kde se prodej dokladů soustřeďuje, zpravidla stojí jeden "expert", či "konzultant". Ten si od zájemce o "pravé" doklady bere telefon a jméno, případně radí, kam si má pro hotový výrobek dojít. Většinou je dokument připraven do druhého dne. Na dotaz, zda padělek bude kvalitní, se například Peťa u metra Arbatskaja tváří zjevně uraženě. Mezi kolegy je prý jeho práce vysoce hodnocena. Tvrdí, že jeho "papíry" jsou pravé, jen vysoká škola už nemusí existovat. Na to se ale údajně většinou nepřijde. Tržnice s dokumenty jsou v provozu v Rusku již několik let. Málokdy se však stává, že by podvodníci byli odhalováni. Čas od času se hlavní prodejní střediska stěhují. Zatímco před půlrokem byl největší výběr dokumentů na stanici metra Komsomolskaja, nyní je u metra Arbatskaja a Bělorusskaja. Občas stojí prodejci přímo u vlaku metra, někdy obléhají eskalátory. Hodně jich je i u východů z metra. Jen málokdy si jich všímají policisté, či "děžurné" (dozorčí). Ti z metra vyhánějí jen bezdomovce a tuláky. Prodavači falešných dokladů se nijak netají svou činností. Jejich práce je zjevně organizována a patrně mají i svou "střechu", jakési vedení, které má z této kriminální činnosti celkem dobrou živnost. Orgány činné v trestním řízení to zjevně příliš netrápí.