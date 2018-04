V moskevském metru není o nebezpečí nouze

Něvskij z depa Krasnaja Presňa byl v kabině v době nešťastné jízdy sám. Dosud není jasné, proč zemřel. Vedení metra tvrdí, že byl střízlivý, ukázněný a měl 20 let zkušeností s řízením vlaku metra. Jeho kolegové však přiznávají, že se mohl chovat

"nerozvážně". Za jízdy prý možná chtěl vylít z termosky zbytek čaje. Otevřel dveře a tlaková vlna jej z kabiny mohla vyhodit.



Policisté se ovšem domnívají, že chtěl za jízdy vykonat malou potřebu. Kvůli nedostatku strojvedoucích jsou totiž přestávky mezi jízdami tak krátké, že řidiči nemají čas ani na takovéto záležitosti. Musel by totiž poprosit kolegu, aby jej na čas

vystřídal. Něvskij se patrně při této činnosti ve voze neudržel a vypadl. Při pádu se silně uhodil do hlavy, což mohlo být příčinou smrti.



Expertiza ukázala, že vlak metra byl zcela v pořádku. Řidič sedí obvykle uprostřed kabiny a nemohl tedy vypadnout při náhodném otevření dveří. Nešťastná událost se stala na trase, která je vybavena bezpečnostním systémem. Ten však není na všech úsecích rozsáhlé sítě moskevské podzemky a cestující měli štěstí, že nejeli třeba na větvi Arbatsko-Pokrovskaja, nebo Filjovskaja, kde by vlak bez řidiče mohl způsobit daleko větší neplechu.



V posledních dnech se v moskevském metru stalo několik incidentů. Jeden z nejhorších byl, když chtěl jistý odvážlivec projet metrem mezi vagóny. V tunelu se však neudržel a spadl pod kola soupravy. Vyzdvižení těla si vyžádalo zastavení dopravy na 20 minut. Případ s neopatrným strojvedoucím vyřadil podzemní

dopravu na půl hodiny.



Nedávný výbuch časované bomby na stanici Bělorusskaja vyřadil metro v tomto úseku z provozu zhruba na jednu hodinu. Nehledě na to, že bylo zraněno deset osob, přeprava v podzemce byla zakrátko obnovena a pozastaven byl na pár hodin jen vstup do stanice. Ani nebezpečí teroristického útoku neodradilo Moskvany od cesty metrem. V desetimiliónové metropoli je to stále nejoblíbenější a také nejrychlejší způsob přepravy po městě.