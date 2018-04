V Mölltalu můžete zkusit první obloučky letošní zimy

Letošní mimořádně teplý a suchý podzim překvapil i obyvatele alpských zemí. "Touto dobou bývá už i tady dole sníh," říká asi sedmdesátiletá paní, která hrabe listí před historickým kamenným domem na okraji typické rakouské vesničky Lainach. "Letos ta zima ne a ne přijít, a tak je pořád co dělat na zahradě." Její postesk je na místě - místní tady živí především lyžování a plné penziony. Zatím však turista s lyžemi vypadá trochu jako exot.

Tady, pod vysokými alpskými štíty Vysokých Taur, se už běžně připravují na lyžařskou sezonu, letos však i třítisícovky připomínají spíše pohoří, která se zdvíhají ve vyprahlých pouštích Egypta. Ale i přesto jsou i tady místa, kde už mohou nedočkavci udělat první oblouky na svých lyžích a snowboardech.

Ledovec Mölltal v rakouské spolkové zemi Korutany je jedním z přírodních zázraků, které přitahují do celé oblasti návštěvníky hned na začátku sezony. Už teď se na ledovci lyžuje, nicméně pás sněhu a ledu lemují masy holého kamení.

Tunelem a lanovkou k ledovci

K ledovci vede vláček připomínající lanovku na Petřín. Slunce rozehřívá rtuť teploměru na dvacet stupňů. Místní chodí v kraťasech a tričku, my se potíme v kombinézách. "Přece není možné, aby nahoře byl sníh, když tady je takové teplo," nevěří devatenáctiletá Gabriela, která do Alp přijela ze Zlína.

Jízda vláčkem v útrobách hory trvá osm minut, ale ani na vrchní stanici to na lyžování nevypadá. Tady se vytrácí úsměv ze rtů i lyžařům, kteří v této oblasti už lyžovali - právě zde se v zimě nasazují lyže. Teď by člověk čekal, že z lanovky vystoupí spíše cyklisté. "Nebojte se, ledovec je za kopcem. Sníh není odtud vidět," dodává naději jeden z lyžařů, který vyzkoušel Mölltalský ledovec už den před námi.

Další kus cesty ke sjezdovce vede kabinka lanové dráhy. Ani na jejím konci, přestože je to už ve výšce 2800 metrů, nenasazujeme lyže, protože pár desítek metrů k ledovci se musí v blátě. Na konci blátivé etapy konečně obouváme lyže a prvními oblouky letošní zimy se spouštíme ke spodní stanici lanovky. Je to zvláštní pocit, sedět s lyžemi na nohou na šestisedačce, a přitom pod sebou vidět jen hromady kamení. Nicméně nahoře už to opravdu vypadá jako v zimě.

Jsme ve výšce 3122 metrů nad mořem, na špici hory Schareck, jedné ze třiceti třítisícovek rakouské spolkové země Korutany, a pod lyžařské oblečení (konečně) fučí ledový alpský vzduch.





Když je všude dost sněhu, na lyžaře zde čeká 49 kilometrů sjezdovek všech typů

Znalci radí - rozcvičte se Jaké jsou první oblouky letošní zimy? Ráno je sníh na ledovci hodně rychlý, což lyžaři, který předtím neměl možnost vyzkoušet první oblouky v podmínkách českých a moravských hor, může dělat trošku těžkosti. Sníh je přemrzlý, občas jsou pod ním ledové plotny. Místní vlekaři se snaží a rolbou převážejí sníh jako vzácný materiál. V noci se pak zasněžuje děly, která lemují sjezdovku. Nicméně přes den je i tady teplota nad nulou, a děla jsou tedy nefunkční. Na Mölltalu se připravte na to, že kus ledovce si zaberou pro sebe závodní lyžaři. Pro nás obyčejné nedočkavce jsou ledovce šancí zkusit si, jaké je lyžování v době, kdy jiní ještě nevědí, kam vloni schovali své lyže. Přestože část ledovce zabírá závodní dráha, je na něm dost prostoru pro všechny. Zdá se, že sem jezdí zkušenější lyžaři a ohleduplnější snowboardisté, takže se nikdo neplete pod nohy tak jako jinde na mnohdy širších tratích. Přesto znalci lyžování radí dávat při podobném startu sezony pozor. "Buďte opatrní," říká René Čmiel, odborník na lyžování z ostravské firmy Florián sport. "Je třeba dávat pozor na ledové plotny a kameny. Viděl jsem už i lyžaře, kteří jeli mimo sjezdovku a propadli se do trhliny ledovce." Pan Čmiel doporučuje dva týdny před cestou na ledovec rozpohybovat tělo. Ideální je podle něho rotoped a dřepy. Podceňovat nelze ani rozehřátí svalů rozcvičením těsně před lyžováním. Může se hodit Celodenní lyžování na Mölltalském ledovci stojí od 18 do 36 euro, podle toho, v kolik hodin lyžař přijede. Dítě platí od 9 do 18 euro. Jak se tam dostat

Ve městě Spittal odbočit z dálnice Villach - Salzburg a pokračovat po "okresní silnici" na Obervellach a Flattach. U velkého transparentu s nápisem Mölltaler Gletscher (Mölltalský ledovec) odbočit doprava. Úzká silnička plná serpentin vede ke spodní stanici vláčku. Co navštívit

Historické město Klagenfurt, termální lázně, místní jezera, kterých je 200, některá z nich se v zimě mění v ráj bruslařů. Více info na: http://www.molltal.cz/

Sníh je tvrdý a pády bolí

Dávat pozor je třeba na pády. Sníh je tvrdý a zmrzlý, takže pády bolí. Přesvědčil se o tom i 39letý Michal ze Zlína, který při pádu jel po svahu ještě několik stovek metrů.

Nohy za chvíli bolí jako jindy po mnoha hodinách lyžování. René Čmiel měl pravdu - tělo prostě není na "nový" pohyb zvyklé. K tomu se přidává i kvalita sněhu. Odpoledne sjezdovka měkne tak, že připomíná spíše jarní sjezdování. Sníh je těžký, lyže v něm spíše plavou než kloužou. Nepočítejte tedy s tím, že na sjezdovce vydržíte od rána do večera, jak jsou většinou návštěvníci z Česka zvyklí.

Korutany, podobně jako jiná místa pod Alpami, vědí, že o turisty je třeba stále usilovat. Tato oblast proto nabízí nejen lyžování, ale i relax v místních hotelech. Sauny, páry, vířivky a masáže jsou tady stejnou samozřejmostí jako výborné jídlo a srdeční lidé. Vyhřívání v sauně je sice lepší po mrazivém dni, ale stojí za to i po prosluněném lyžování.

Už aby začalo sněžit

Místní lidé, hoteliéři a vlekaři se modlí, aby konečně začalo sněžit. Lyžařská sezona je za dveřmi.

Odpoledne se ledovec doslova ztrácí před očima. Letošní podzimní slunce je tak silné, že se bílá barva mění v šedou. Ledovec se roztéká před očima, jako by chtěl názorně ukázat, jak aktuální jsou obavy ekologů z hrozícího tání ledovců.

Druhý den ráno je vše, tak já má být. Přes noc přimrzlo a sněhová děla mohla sněžit. A tak ti, kteří tady nebyli včera, oněměle zírají na ten bílý jazyk, který se plazí mezi holými kamennými pláněmi. Teď už věří, že opravdu budou lyžovat...