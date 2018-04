V Mnichově bylo naraženo

Ti začali navzdory pošmournému počasí proudit do prostor festivalu už od časného rána a netrpělivě čekali, až do sebe starosta "hodí" první máz. Do této chvíle se na Oktoberfestu podávat pivo nesmí. Za jednu litrovou sklenici piva zaplatí letos konzumenti v Mnichově 11,20 až 12,60 marky (cca 203 až 230 korun), což je přibližně o 7% procent více než v minulém roce.

Loni bylo v Mnichově spořádáno 5,8 miliónu litrů piva, čímž byl o 200.000 překonán rekord z roku 1997. Festival zdaleka není jen německou záležitostí, milovníci piva se sjíždějí z celého světa. Návštěvníci z různých zemí již získali respekt místních pivařů, v konzumaci vynikají zejména Australané. Letos organizátoři předpokládají, že hosté utratí za pití, jídlo, hry a různé upomínkové předměty 450 miliónů marek, a pokud se k tomu připočte útrata za hotely, taxíky a další služby, mohla by se celková částka vyšplhat až na 1,4 miliardy. Ceny za ubytování v Mnichově vzrostou na maximum, velký problém ovšem znamená jakýkoliv nocleh v době konání Oktoberfestu sehnat. Další problém nastává s parkováním, pořadatelé doporučují použít veřejnou dopravu.

Konzumace piva probíhá v pivních stanech za zvuků zvláštní směsice bavorské, hospodské a populární hudby. Tyto "stany" jsou ve skutečnosti obrovské haly s kapacitou několika tisíc míst. Množství pivařů a neskutečné množství spotřebovaného moku návštěvníka přijíždějícího poprvé většinou šokuje.

Milovníka dobrého piva atmosféra Oktoberfestu pohltí a určitě by se měl festivalu zúčastnit osobně. Pokud se do Mnichova nechystáte, můžete sledovat zprávy z Oktoberfestu na Kalendáři světoběžníka.