V Mikulově bude otevřeno 390 kilometrů vinařských stezek

12:00 , aktualizováno 12:00

Prvních 390 kilometrů cyklistických vinařských stezek na jižní Moravě bude při oslavách Dne Země otevřeno 21. dubna v Mikulově na Břeclavsku. Cílem budování stezek je podpora ekologické turistiky a také propagace vinařství. Řekl to jeden z tvůrců projektu Juraj Flamik. Vinařské cyklostezky by měly jednou spojit Uherské Hradiště se Znojmem. Na jižní Moravě by tak měly vzniknout cyklostezky vedoucí nejhezčími vinařskými oblastmi.