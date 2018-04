V mělnickém muzeu už začínají Vánoce

Ježíšek s Marií a Josefem.

Zapůjčením dvou více než sto let starých betlémů se na mělnické výstavě podílí také okresní muzeum z Mladé Boleslavi. Oba představované betlémy pocházejí z konce 19. století. Pravděpodobně starší je skříňový měšťanský betlém, o málo mladší papírový, který byl v době svého vzniku nejrozšířenější podobou tohoto tradičního průvodce vánočního času. Ústředními exponáty výstavy je šest postav souvisejících s adventními zvyky. "Podle dobových kreseb jim trojrozměrnou podobu daly právě děti z umělecké školy," řekla etnoložka mělnického okresního muzea Naďa Černá. Z jutového plátna a papíru napuštěných sádrou školáci vytvořili postavy Barbory, Mikuláše, čerta, Ambrože, Lucie a Perchty. Z adventních postav Ambrož patří mezi ryze středočeský folklor a podoba v mělnickém okresním muzeu představované Perchty má domov v Podřipsku a na Mělnicku. "Ve zdejším kraji bylo jejím úkolem hlídat, aby se děti vydržely na Štědrý den postit. Jinak jim hrozila rozpáráním bříška, aby z nich již případně strávené pamlsky mohly vypadat. Proto k mělnické Perchtě patří velký nůž," přiblížila hororovou charakteristiku jedné z vystavených adventních postav Černá. Na výstavě o adventním a vánočním čase pochopitelně nechybí ozdobený stromeček a ukázky z jídelníčku. Staročeskou mělnickou specialitou jsou vdolky s medem, které budou mít příležitost ochutnat účastníci zítřejší vernisáže. Souběžně s adventní a vánoční expozicí je v okresním muzeu výstava o novoročním stolování, které v rámci projektového vyučování představují studenti třetího ročníku oboru kuchař - číšník z neratovického odborného učiliště. Výstavy doplní přednáška o adventních a vánočních zvyklostech našich předků, jejich proměnách v různých obdobích a s některými regionálními zajímavostmi i odlišnostmi. "Povídání o předvánočním čase vrátí posluchače do dob, kdy byl chápán jako poklidné přípravné období před vlastními vánočními svátky," slibuje etnoložka Černá, která se raduje z toho, že v některých rodinách staročeské zvyky stále přetrvávají navzdory drastické komercionalizaci Vánoc. Výstava Advent a staročeské Vánoce je v malém výstavním sále, výstava Oslavy Nového roku v různých koutech světa ve velkém výstavním sále. Obě výstavy mají vernisáž zítra v 17 hodin a potrvají do 6. ledna. Přednáška na téma adventní období bude v kavárně mělnického okresního muzea týden po zahájení výstav ve čtvrtek 30. listopadu od 18 hodin.