V Maroku je snad každý průvodcem

Kdy se vydat do Maroka

Ideálním obdobím pro návštěvu je duben a květen. Nezapomeňte, že turisté z Česka potřebují ke vstupu do Marockého království vízum.

Jak se tam dostat

Pro cestu do Maroka lze využít vlakovou jízdenku Interrail. Nejsnazší, leteckou přepravu můžete použít zejména pro cestu do Rabatu, Casablanky nebo Marrákeše. Turisticky nejzajímavější a nejkratší spojení do Fesu vede přes Rabat.

Ať je vaše zvědavost jakkoli silná, pro jakýkoli trh lze doporučit způsob: vidět, a nebýt viděn.