V Marathónu zuří bitva o planinu

8:48 , aktualizováno 8:48

Téměř 2500 let poté, co početně slabší Řekové porazili mocnou perskou armádu, zuří v Marathónu druhá bitva. Tentokrát historici a ochránci životního prostředí brojí proti řecké socialistické vládě a organizátorům Olympijských her v roce 2004. Spor se vede o historickou marathónskou planinu, vzdálenou přes 40 kilometrů od Atén, na které začaly buldozery hloubit půdu pro olympijské vodní sporty. Archeologové říkají, že voda povede přes historicky významné místo, kde Řekové svedli jeden z nejtvrdších bojů proti Peršanům a že tento zásah navždy změní podobu bitevního pole.