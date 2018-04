V Luzernu je ráj pro zvídavé

Především je snadno dosažitelné: od samého středu města ho dělí příjemná dvacetiminutová procházka podél vody směrem na Lidostrasse umožňující výhled na romantické panorama hor i parníčky supící z jednoho konce jezera na druhý. Ještě důležitější je fakt, že v jeho areálu se sotva kdo může nudit. V rozsáhlé expozici zabírající hned několik hal i prostranství mezi nimi je totiž jen málo exponátů, na něž si člověk nemůže sáhnout, vlézt či rozhýbat. I proto je třeba počítat s dvěma hodinami coby minimem, přičemž čtyřhodinová návštěva patří k běžnému průměru.Zastávek čeká na příchozí víc, než kolik existuje dopravních prostředků. Od bicyklů, motorek a aut lze přejít k lokomotivám a absolvovat třeba cestu služební drezínou slavným Gotthardským tunelem v okamžiku, kdy ho teprve stavěli. Vyznavači letadel dostanou příležitost usadit se v pilotní kabině skutečného Boeingu společnosti Swisssair, prožít simulovaný let či ocitnout se před monitory řídící věže. Stejně tak lze vyšplhat na kapitánský můstek transoceánské lodi, usednout v salónu zábavního parníku, na němž tančívali pánové a dámy v "belle epoque", nebo na obřím modelu pozorovat, jak vlastně fungují plavební komory. Ti, kdo se nebojí výšek, mohou z kabiny supermoderní lanovky obdivovat nejkrásnější alpské vrcholy z takové blízkosti, až zapomenou, že jsou pouze na filmovém plátně.K novějším částem muzea, jež bylo otevřené už v roce 1959, patří pozoruhodná, navýsost interaktivní expozice o všech způsobech mezilidské komunikaci. Největší úspěch slaví u dětí - a není divu: kde jinde mohou vystupovat v přímém televizním přenosu, vytisknout si své noviny, namixovat si hudbu, zaúřadovat si na poště...Vstupenka do tohoto ráje zvídavých, který je od listopadu do konce března otevřen denně od 10 do 17 hodin (od dubna do října od 9 do 18 hodin), stojí pro dospělé 18 franků a pro děti od 6 do 16 let 10 franků.