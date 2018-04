V Lukách by chtěli začít brzy

9:21 , aktualizováno 9:21

Až pokryje celou sjezdovku nad železniční stanicí v Lukách nad Jihlavou sníh - ať už ten, který padá z oblohy, ten umělý či kombinace obou - lyžaři budou mít dveře do místního SKI areálu otevřený každý den od časného rána až do večera. "Chceme fungovat denně od devíti hodin ráno do devíti večer," potvrzuje předsedkyně SKI klubu v Lukách nad Jihlavou Magda Vaňková.