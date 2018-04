V Luhačovicích zvolili nejhezčí dívku

Porota složená ze zástupců města a sponzorů akce zvolila první vicemiss Michaelu Sedlákovou z nedalekých Bojkovic, druhou vicemiss se stala jednadvacetiletá Simona Gabrielová z Boršic.

Miss Luhačovice: Markéta Kořínková, 17 let, studentka gymnázia, měří 176 cm, váží 52 kilogramů, míry 88-61-90.

1. vicemiss Luhačovice: Michaela Sedláková, 22 let, servírka v lázeňském hotelu v Luhačovicích, měří 170 cm, váží 52 kilogramů, míry 88-60-88.

2. vicemiss Luhačovice: Simona Gabrielová, 21 let, studentka vysoké školy, měří 170 cm, váží 50 kilogramů, míry 86-59-87

Do druhého ročníku soutěže o nejkrásnější dívku lázeňského města se přihlásilo šedesát pět dívek. Do veřejného semifinále, které se konalo 27. května, postoupilo dvacet čtyři krásných dívek. Do finále pak deset nejlepších a dvě náhradnice.

Ve finále soutěžily dívky v pěti disciplínách. Nejprve se divákům představily při promenádě ve společenských šatech.

Jedním z nejtěžších úkolů bylo vlastní moderování. Každá dívka musela představit sebe a jednu určenou partnerskou firmu.

Jako v každé jiné soutěži krásek, budila největší zájem zaplněného kulturního domu volná disciplína. Porota po devadesátivteřinové ukázce hodnotila nápad, choreografii a kvalitu provedení.

Nejatraktivnější byla promenáda v luxusním dámském prádle značky Daisy Collection. Porotci hodnotili postavu, eleganci chůze a provedení speciální choreografie s názvem Bílá rapsodie. Dívky měly na sobě také šperky ze zlínského zlatnictví Milena.

Závěrečnou disciplínou, která už byla mimosoutěžní, bylo předvedení kolekce mladé módy prodejny Marionet v Luhačovicích.

Jaké jsou první pocity Miss Luhačovice?

Je to úplně úžasné a vůbec jsem to nečekala.

Myslíte, že byla porota spravedlivá?



Co nebo kdo Vás přivedl k myšlence přihlásit se do této soutěže?



S přípravami Vám tedy také pomohla agentura?



V modelingu hodláte pokračovat i nadále?



To já nemohu posoudit, ale doufám, že hodnocení bylo objektivní.Bylo to zřejmě kvůli paní Lakomé z Agentury Hit, u níž jsem dělala kurs modelingu. Od ní jsem se o této soutěži dozvěděla, a tak jsem se přihlásila.Ano, naučili mě základy chůze, moderace a všechno ostatní.Pokud se mi poštěstí, tak samozřejmě ano.

Pomalu si tedy děláte vyhlídky na titul Miss ČR...

Myslím, že zatím ne ... (smích)