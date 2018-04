V Ligurii se nesmí spát načerno

11:21 , aktualizováno 11:21

Zájezd cestovní agentury CS Hradec Tour, která působí pod hlavičkou Českého horolezeckého svazu, skončil fiaskem. Z oblasti Muzzerone v italské Ligurii totiž účastníky vypoklonkovala lesní stráž, protože tábořili na zakázaných místech mimo oficiální kemp. "Osm let jsme do skal Muzzerone vozili české horolezce," uvědomuje si majitel cestovní kanceláře Ivan Čech. "Jednou však zákaz musel přijít." Jedním dechem ovšem popírá, že by v Itálii stanoval nelegálně. Vše prý bylo na základě gentlemanské dohody s místními orgány. O jaké přesně se však jednalo, odmítá sdělit.