V Liberci bude největší tobogán střední Evropy

Liberecký bazén začíná stavět největší tobogan ve střední Evropě. V říjnu se má stát novou atrakcí města a provozovatelé bazénu z Ještědské sportovní si navíc od zatím největší investice v historii společnosti slibují, že zastaví úbytek plavců.

Celonerezový osvětlený tubus o průměru 140 centimetrů bude měřit 148 metrů. Měl by tak být ještě o metr delší než největší skluzavka zbudovaná v poslední době na Slovensku. "Nový liberecký tobogan bude největší mezi Mnichovem a Moskvou. V těchto městech mají delší," řekl ředitel libereckého bazénu Jan Švec.

Sjezd odstartuje ze střechy

Atraktivní bude pro plavce už samotný nástup do obří skluzavky. Vystoupají po schodech a nahoře se rozhodnou, jestli sjedou po kratším toboganu nebo vyjdou ještě jedno patro a odstartují až ze střechy. Tam vyroste prosklená vyhřívaná kupole s rozhledem na okolí.

Novinkou je i to, že provoz na skluzavce bude kvůli větší bezpečnosti řídit semafor. Když jezdec naskočí do černého tubusu se stroboskopickými efekty, prosviští asi sedmdesát metrů černým uzavřeným tubusem nazývaným "black hole", teprve potom zakryje tubus průhledné plexisklo. Než jezdec šplouchne do nového bazénku, budou tubus prosvětlovat malá okénka.

Plavci by měli ocenit, že tubus celonerezového toboganu nebude mít jediný svár. Dolů lidé pojedou ještě vyšší rychlostí než na současném 107 metrů dlouhém tobogánu. "Sjezd bude zcela bezpečný, projet tubusem mohou nejmenší děti i senioři," uvedl Jan Švec.

Novou atrakci vítá i náměstkyně libereckého primátora Dagmar Helšusová. "Vše, co přiláká další rekreanty, je pro Liberec přínos."

V současné době běží v bazénu přípravné práce předcházející montáži těla toboganu. Technologicky náročnou montáž rozdělí bazén do dvou etap. V průběhu srpna skončí práce na startu a ústí toboganu, bazén vybuduje také dojezdový bazének na východní straně bazénu. Práce na druhé fázi mohou běžet až při zářijové odstávce. Ta bude letos o týden delší, poprvé se bazén s novým toboganem veřejnosti otevře v pondělí 2. října.

Bazénu ubývají návštěvníci

Liberecký bazén se zhruba poslední dva roky potýká s úbytkem návštěvníků. Zatímco ještě před devíti lety, kdy začal fungovat současný tobogan, přicházelo denně v průměru až 1600 plavců, nyní je to sotva polovina. Po dostavbě nové atrakce by podle ředitele mohla stoupnout návštěvnost až o patnáct procent.

"Asi se návštěvnost neudrží stále na této úrovni, ale chceme alespoň zastavit úbytek návštěvníků." Bazén také počítá s tím, že noví plavci přibudou i díky nákupnímu centru Interspar, který vyrůstá na Tržním náměstí.

Stavba toboganu přijde na dvanáct milionů korun. Společnost Ještědská sportovní si na ni vzala úvěr. Splatit by jej měla do deseti let, kdy vyprší smlouva o pronájmu, kterou jí letos město na deset let prodloužilo. Vstupné by se přesto letos nemělo zvýšit.

V rozpočtu na letošní rok vyčlenilo město jako dotaci pro liberecký bazén 10 milionů korun. Ty jsou určeny na zaplacení energií, hygienických potřeb, oprav a údržby. Jednou z novinek, které vylepší okolí bazénu, bude například vyhřívaný chodník. Ten nebude v zimě namrzat, nánosy soli z chodníku navíc tolik neznečistí vnitřek bazénu.