V letadle nezapomeňte vypnout mobil, jinak bude problém

Mít i na dovolené nepřetržité spojení s domovem, to je věc v éře mobilních telefonů lákavá a technicky snadná. Řada turistů proto neodolá a mobil s sebou přibalí.Odhlédne-li se od toho, že ležet na pláži s telefonem u ucha zavání křupanstvím, může toho mobil na dovolené napáchat mnohem více. Především v letadle. Ten, kdo v poslední době cestoval letadlem, to zná sám. Přestože je při létání zakázáno telefon používat, většina těch, kteří přístroj vlastní a berou si ho s sebou na cestu, má vždy nejvíce vyřizování těsně před odletem a hned po příletu. »Mobilová nezřízenost« některých jde tak daleko, že drmolí do dlaně ještě ve chvílích, kdy nastupují po schůdcích do letadla. Právě kvůli tomu, aby se pasažéři konečně naučili respektovat bezpečnostní opatření, vytáhly letecké společnosti do ofenzívy. Exemplárním příkladem je teď případ mladého Brita, který byl odsouzen na rok do vězení za to, že na palubě odmítal svůj telefon vypnout. Zákaz užívání mobilů a některých dalších zařízení během letu není samoúčelný. Cestující, který nereaguje na výzvy a dál používá svoji oblíbenou »hračku«, totiž za určitých okolností může ohrozit ostatní pasažéry a celé letadlo. Přestože se dosud nepodařilo jednoznačně prokázat, že signál telefonu může mít osudový vliv na řízení letounu, některá fakta to nevylučují. Nebezpečným na palubě letadla činí mobil i jeho všednost a stále větší dostupnost. Pobíhat po letadle s pistolí nebo nožem by každý považoval za nebezpečné, ale mobil? Právě proto, že lidé riziko plynoucí z jejich vyzvánějících společníků podceňují, snaží se letecké společnosti na zákaz upozorňovat v různých formách. Grafické symboly s přeškrtnutým telefonem proto najdete na každém letišti a informace o zákazu jeho používání obsahuje i hlášení na palubě letadla. Nikdo se tedy nemůže vymlouvat, že o zákazu nevěděl. Přistihne-li vás proto letecký personál, že máte na palubě telefon zapnutý, pokusí se vás pravděpodobně ještě naposledy vyzvat, abyste ho vypnuli. Pokud byste odmítli, bude to už posuzováno jako závažné porušení interních leteckých předpisů a v některých zemích dokonce už i jako porušení zákona (například ve Spojených státech či Německu). V krajních případech tedy hrozí i vězení nebo vysoká finanční pokuta. Cestujete-li proto letadlem, vždy sledujte pokyny posádky. Z nich se dozvíte, jakých zařízení kromě telefonů se na palubě musíte vystříhat. Týká se to například i CD přehrávačů. Pokud byste museli nutně vyřizovat nějaký telefonát i v době, kdy je letadlo ve výšce několika kilometrů, v řadě modernějších typů strojů jsou zabudovány satelitní telefony, z nichž se volá pomocí kreditní karty. Takový telefonát není sice levný, ale pořád vyjde levněji, než pokuty, které mohou následovat za nerespektování zákazu.