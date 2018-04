V Kutné Hoře přibylo turistů

Do kostnice se loni přišlo podívat 146 000 lidí, Vlašský dvůr si prohlédlo 73 000 návštěvníků. "U svaté Barbory i u kostnice lze zaparkovat autobusem, kdežto Vlašský dvůr leží v samém centru města, kde je parkování obtížnější. To má možná vliv na propastný rozdíl v návštěvnosti," uvedla vedoucí Průvodcovské služby Ivana Vopálková.

Zvýšený zájem turistů zaznamenaly všechny kutnohorské památky. "Připisuji to mravenčí práci při prezentaci na různých veletrzích cestovního ruchu," podotkla Vopálková.

Kutnou Horu mají v oblibě především zahraniční návštěvníci, kteří ji většinou neminou při návštěvě Prahy. Například ze 73 000 návštěvníků Vlašského dvora bylo 53 000 cizinců. Jejich skladba se podle Vopálkové během roku liší. Zatímco do července převažují anglicky mluvící turisté, v srpnu jezdí do města především Italové a v zimě návštěvníci z Ruska a bývalých sovětských republik. Proto během zimních měsíců zůstává většina památek otevřena. Do 1. dubna má zavřeno pouze Kamenný dům, důl Osel a kostel sv. Jana Nepomuckého.