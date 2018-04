V Krušných horách se chystá nová rezervace

"Je možné, že by k tomu mohlo dojít ještě letos. Bude se to muset celé samozřejmě ještě projednávat s obcí Přebuz, ale pan starosta je velice rozumný a to území sám zná. Národní přírodní rezervace je v republice nejvyšší možná kategorie, kdy jde o nejpřísněji chráněné a nejcennější území," uvedl Vladimír Melichar, šéf karlovarské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny.

V Krušných horách je více národních přírodních rezervací, asi nejznámější jsou Božídarská rašeliniště.

Mezi extrémní vzácnosti, které se v Krušných horách vyskytují, se řadí třeba rostlinka rozchodník pýřitý. "Je jen pět lokalit v celé republice, kde se vyskytuje. Změny v krajině způsobily, že je rostlina téměř na vyhynutí,“ konstatoval Melichar.



V Krušných horách žijí i živočichové, jejichž výskyt je už poměrně vzácný. "Z posledních let je nejvzácnějším ´objevem´ jeřáb popelavý, kterého jsme objevili v oblasti Přebuzi," informoval Melichar. Jmenoval i tetřeva hlušce.

"Měli jsme dokonce hlášení, že byl spatřen na Klínovci, ale zatím se nám pravdivost této informace nepodařilo potvrdit. Tetřev z Krušných hor téměř vymizel, protože mu vyhovují staré, řídké a prosvětlené lesy s borůvčím na zemi. Dnes jsou ale lesy spíše zastíněné, bez podrostu a tetřev tam nemá co jíst," vysvětlil Melichar.