V Krkonoších si zalyžujete na umělém sněhu

ZPROVOZNĚNÉ VLEKY V KRKONOŠÍCH:

Černý Důl

O víkendu budou jezdit vleky Veronika I a Veronika II.

Dolní Dvůr

O víkendu budou v provozu tři až čtyři vleky. Sjezdovky pokrývá 80 až 90 cm technického sněhu.

Janské Lázně

V provozu bude vlek Anděl na vrcholu Černé hory. Na sjezdovce leží 50 cm technického sněhu.



Malá Úpa

Jezdí 400 metrů dlouhý vlek v areálu U Kostela. Sjezdovku pokrývá 40 cm technického sněhu.



Mladé Buky

V provozu jsou tři velké vleky a jeden dětský. Sjezdovky pokrývá 40 až 60 cm technického sněhu.



Pec pod Sněžkou

O víkendu bude v provozu vlek Javor. Sjezdovku pokrývá přibližně 60 cm technického sněhu.



Strážné

V provozu je sjezdovka Nad Kolonkou, na které leží 20 až 30 cm technického sněhu.

Ceny vleků v Krkonoších a dalších horách v Česku najdete ZDE.

Špindlerův Mlýn

V provozu jsou všechny vleky na Horních Mísečkách, kde na sjezdovkách leží 65 cm sněhu. O víkendu bude jezdit lanovka Hromovka, kterou budou moci lyžaři využít k dopravě do areálu ve Svatém Petru, kde se bude lyžovat na černé sjezdovce a na kratší sjezdovce na Hromovce. V neděli by se měl rozjet i vlek na Medvědíně.



Velká Úpa

Sjezdovka u lanovky na Portášky bude mimo provoz.



Vrchlabí - Herlíkovice

Ve ski areálu TJ Spartak je v provozu sjezdovka u lyžařského vleku, na které leží přibližně 55 cm sněhu. Hlavní sjezdovky na Žalý jsou zatím kvůli nedostatku sněhu mimo provoz. Přesto bude o víkendu jezdit lanovka, která bude přepravovat pěší turisty a běžkaře.



Žacléř - Prkenný Důl

Od soboty se bude ve středisku lyžovat na dvou sjezdovkách, které pokrývá až 40 cm technického sněhu.



ZPROVOZNĚNÉ VLEKY V ORLICKÝCH HORÁCH:

Na hřebenech leží od 5 do 10 cm přemrzlého sněhu.



Deštné v Orlických horách

V areálu Sport profi pojedou tři vleky na Martě II a turistický vlek na Martě I. O víkendu se také možná otevře nová sjezdovka na Martě I. Na sjezdovkách nyní leží 40 cm umělého sněhu a 8 cm prašanu.



Říčky

Od minulého víkendu lyžaři jezdí na novém vleku Můstek a přilehlé sjezdovce v délce 350 metrů. V sobotu chce provozovatel spustit velké vleky.