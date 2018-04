V Krkonoších se ztratily turistky. Záchranáři měli pohotovost

Horská služba varuje turisty, aby byli při pohybu v horách obezřetní. Na túru by se lidé neměli vydávat sami, ale nejlépe ve skupinách a měli by se držet pohromadě. Každý by měl mít s sebou funkční mobilní telefon, základní potraviny - nějaké energetické tyčinky, čokoládu, ovoce. Sledujte předpovědi počasí - v Krkonoších i Jeseníkách nyní platí zvýšené lavinové nebezpečí. V lavinových katastrech se mohou laviny uvolnit již při malém zatížení. Strhnout je může jednotlivý lyžař, snowboardista či zbloudilý běžkař, který jede plynule a bez pádu. Možné je i samovolné uvolnění středních lavin a výjimečně i lavin velkých rozměrů.