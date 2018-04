V Krkonoších se otevřela nejvyšší rozhledna. Je z ní vidět až na Praděd

Věž je ze dřeva a kovu

Základní podmínkou architektonického řešení nové dominanty Pece bylo vytvoření návrhu "průhledné rozhledny", která by v dálkových pohledech co nejvíc splynula s okolím. Současně bylo třeba najít takový tvar, který by stavbě při potřebné výšce a náročných povětrnostních podmínkách na vybraném místě zajistil dostatečnou stabilitu.

Rozhledna se třemi vyhlídkovými plošinami má proto trojúhelníkovou podstavu a její základ tvoří šest sloupů z klád o průměru 40 centimetrů a střední, stejně silný ocelový sloup. Poslední patro a střechu podpírají ocelové nosníky. Z oceli je i středové točité schodiště a zábradlí.

"Z hlavní vyhlídkové plošiny lidé uvidí panorama hlavního krkonošského hřebene s Luční horou, Studniční horou a Sněžkou. Dále Růžovou horu, Světlou a Černou horu, Obří důl i turistické centrum Pece a mnoho okolních osad s chalupami rozesetými po stráních. Za pěkného počasí bude možno zahlédnout i Orlické hory a Jeseníky s horou Praděd," upřesnil pecký starosta Alan Tomášek.

Rozhledna, která stojí na Hnědém vrchu v bezprostřední blízkosti horní stanice lanové dráhy z místního skiareálu, bude otevřena každý rok od června do října od 9 do 16 hodin a turisté na ni mohou vystoupit zdarma.

Nový turistický magnet

Krkonošské rozhledny * Rozhledna na Černé hoře - 25 m

* Rozhledna Štěpánka na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor - 24 m

* Jediná krkonošská kamenná rozhledna Žalém u Vrchlabí - 18 m

Pecká radnice chtěla výstavbou rozhledny přitáhnout návštěvníky i do těch částí střediska, které nejsou v létě tolik využívané, a tím odlehčit přetíženým turistickým cestám na Sněžku.

"Obří důl a lanovka na Sněžku musí v létě odolávat obrovskému tlaku turistů a oblast kolem lyžařských svahů na Javoru, Zahrádkách a Hnědém vrchu je téměř prázdná. V zimě je tomu přesně naopak. To chceme i s pomocí rozhledny změnit," uvedl pecký starosta Tomášek.

Extrémní klimatické podmínky

Novou turistickou atrakci začalo město budovat vloni na podzim položením betonových základů. Letos na jaře nechali radní kvůli urychlení výstavby v předstihu odfrézovat sníh z jediné přístupové cesty kolem Lesní boudy, po které potom nákladní auta vyvezla díly dřevo-kovové konstrukce, jež na místě sestavil jeřáb.

"Rozhledna stojí na úbočí Liščí hory, kde po velkou část roku panují extrémní klimatické podmínky. Proto jsme výstavbu rozložili do dvou fází, které proběhly vloni na podzim a letos na jaře. Přesto nám práci často ztěžoval sníh, silný vítr a déšť," popsal průběh výstavby projektový manažer stavební společnosti Skanska Břetislav Fiala.

Stavba nové rozhledny přišla peckou radnici na necelých 15 milionů korun. Většinu nákladů pokryla dotace z fondů Evropské unie, město se na investici podílelo přibližně třemi miliony korun.