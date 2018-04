V Krkonoších plánují nové lanovky, lyžaři by se mohli svézt do tří let

Rokytnice s nejdelší sjezdovkou v zemi by se stala díky spojovacím vlekům pro lyžaře ještě atraktivnější. Práci by na lanovkách v zimní sezoně našly přes tři desítky lidí.

"Doufám, že jsme na dobré cestě a vybudování lanovek nebude nic bránit. Přál bych si, aby se první lyžaři na lanovce svezli do tří let," věří rokytnický podnikatel a zemědělec Petr Udatný.

Provozuje několik dětských vleků ve Studenově a Horních Domcích. Počítá s tím, že by na vybudování dvou nových lanovek a sjezdových tratí žádal o dotace. Kraj zatím posuzuje dopad projektu na životní prostředí.

"Nyní je proces posuzování vlivů na životní prostředí EIA ve fázi zveřejnění přepracované dokumentace záměru," uvedl mluvčí krajského úřadu Jiří Langer.

Obě lanovky měří v plánech necelý kilometr, stejně dlouhé jsou i sjezdové tratě. Podle záměru by jedna čtyřsedačková lanovka měla začínat u třetího centrálního parkoviště, druhá u parkoviště za hotelem Starý Mlýn.

Tato sjezdovka ze strany Rokytna by měla také noční osvětlení. Na této straně je rovněž plánu nové parkoviště pro zhruba 140 automobilů. Z toho je stovka míst určena pro návštěvníky areálu, zbytek pro stálé obyvatele.

Rošířily by se možnosti sjezdování

Kromě toho, že by se lyžaři dostali pohodlněji k dolní stanici lanovky na Lysou horu, rozšířily by se jim možnosti sjezdování.

"Konečně by se vyřešil důstojný přístup do střediska, zlepšila by se dopravní obslužnost areálu. Lidé dnes musí ujít stovky metrů s lyžemi na ramenou nebo se mačkají v přeplněných skibusech. To ale řadu z nich odrazuje a nepřijedou," domnívá se Petr Udatný.

Podle autorů zpracovaného záměru by se stavbou podařilo zároveň "naředit" návštěvníky v areálu, kde se o víkendech nebo prázdninách často tvoří fronty. Lanovky by v plánech přepravily zhruba 2 200 lidí za hodinu.

Horní stanice lanovky by byla ve výšce 760 metrů nad mořem. "Obě sjezdovky by byly modré, vhodné zejména pro rodiny s dětmi," zmínil podnikatel Udatný.

Provozovatel nových lanovek a sjezdových tratí by žil v symbióze se Spartakem Rokytnice, který provozuje vyhledávanou lanovku na Lysou horu. Lyžaři by používali tak jako v celé Rokytnici jeden skipas.

"Ještě vše není úplně v souladu s územním plánem, snažíme se problém vyřešit. Pokud se to podaří, pomůže areál větší zaměstnanosti. Výstavba by pomohla také víc rozprostřít lyžaře. Z vrcholových partií Krkonoš, kde s nimi mají ochranáři problémy, by se jich část dostala do spodnějších partií," zmínil starosta Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš.

"Velmi by se ulehčilo přístupu do areálu. Je velmi úzký a lyžaři by se do něj dostali ze dvou směrů," zmínil starosta.