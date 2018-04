V Krkonoších ožívá ruština. Turistů z Východu přibývá

"Ruštinu si pamatujeme ze školy, takže to není problém," říká Renata Žalská z rokytnického střediska Horní Domky.

Klienti z východního bloku na horách tráví Vánoce a Nový rok, oba svátky slaví v lednu. "Nejvíce jich tu letos bylo kolem Tří králů, kdy mají pravoslavné svátky. Někteří tu lyžují ještě teď," sděluje Milan Goč z harrachovského střediska.

Návštěvníci pocházejí z různých zemí bývalého Sovětského svazu. "Z Ruska, Běloruska, Litvy. Jen nás překvapilo, že část z nich přijela do Harrachova auty," dodává Goč.

Návštěvníků ze zemí bývalého Sovětského svazu letos přibylo i v sousední Rokytnici nad Jizerou. "Snaží se hodně mluvit anglicky, ale podle přízvuku je poznáme. Nejčastěji s nimi mluvíme rusky," říká Žalská.

Jiné skupiny Rusů však podle harrachovských podnikatelů mluví výhradně rusky, přestože ovládají i jiné jazyky. "Nestydí se za zem, odkud pocházejí. Naopak. Bývají hrdí, takže je poznáte nejen podle řeči, ale i podle čepic s vlajkami i aut," líčí majitel harrachovského penzionu. Podle něj do Česka přijíždějí na lyže mnohdy bývalí okupanti z roku 1968 nebo jejich rodiny: "Hledají v Česku místa, která dobře znají, chtějí je znovu poznat jako turisté."

Rusové se teď vracejí do Krkonoš asi po čtyřech, pěti letech. "Jsme překvapeni, že se tu po dlouhé době zase ukázali. Jsou to dobří klienti, na dovolené moc nešetří, lyžují, bydlí tu, na jídlo chodí do restaurací, takže vydělají i ostatní podnikatelé na horách," pochvaluje si Žalská.

Prodloužené víkendy a vaření z konzerv

Krkonoše i Jizerské hory v posledních letech trápí pravidelné úbytky turistů. Vloni se více začali objevovat ti, kteří si vaří sami z dovezených konzerv, a restaurace tratily ještě víc.

Navíc se objevuje nový trend – jezdit na lyže jen na prodloužené víkendy, tedy tři čtyři dny. Přitom dřív na horách sjezdaři trávili celý týden. I kvůli tomu klesají zisky místních podnikatelů. Rusové však patří mezi majetnější návštěvníky hor, dříve tuto skupinu tvořili především Němci. "Jen neumí moc dobře lyžovat, takže je občas musíme ošetřovat," říká záchranář horské služby.

V Rokytnici nebo Harrachově je v posledních letech nejčastěji slyšet polština, naši severní sousedé tvoří v Krkonoších zhruba polovinu klientely. Hodně přijíždějí také Němci nebo Holanďané. "Těch sice vloni nejspíš kvůli krizi ubylo, ale letos jejich počet zase stoupl," informuje Žalská.