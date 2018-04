V Krkonoších odmítají české hosty

Jak to vidí horolezec a cestovatel Miroslav Caban Myslím si, že obrovské rezervy ve službách nemají jen Krkonoše, ale celá Česká republika. Právě jsem se vrátil ze Spojených států, kde jsem pobýval dva měsíce. Projel jsem všechny národní parky, měsíc jsem byl na Aljašce. Nechci nikoho pomlouvat, ale v Americe jsou služby diametrálně odlišné. Mají tam čistá sociální zařízení, bezvadné služby v kempech, výborně značené cesty. Ve státech je popsána každá zajímavá rostlinka, aby turista věděl, kde je a co vlastně vidí. To všechno mi v Čechách stále chybí. Také mě dost mrzí, že se v naší zemi tvrdě platí za každou mapku či průvodce, přitom by si informační centra měla uvědomit, že tyto prospekty jsou reklamou, která jim přivádí turisty. V naší zemi pracuje ve službách víc lidí, kteří s k tomu nehodí, nejsou úslužní a jsou nevrlí. Llidé nevrlí i milí se ale najdou v každém státě.