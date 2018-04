V Krkonoších jezdí přes sto vleků a lanovek

K obrovskému skoku v nabídce pohodlné dopravy na svazích pomohly zejména nové lyžařské areály v nižších polohách Krkonoš, které vyrostly po roce 1995.

Provozovatelé vleků současně začali využívat technický sníh, protože v níže položených areálech se přírodní sníh neudrží tak dlouho jako v tradičních zimních střediscích.

105 vleků a lanovek

V Krkonoších je asi patnáct samostatných lyžařských středisek a v nich nejméně 105 vleků a lanovek.

Nejvíc dopravních zařízení, zhruba 16, má Špindlerův Mlýn, na druhém místě jsou Janské Lázně asi se 14 a na třetím Pec pod Sněžkou s nejméně 12 vleky a lanovkou na Sněžku.

Čím víc vleků, tím víc sjezdovek

Krkonoše jich mají na sto kilometrů. V délce sjezdovek vede Špindlerův Mlýn, který jich má asi 25 kilometrů. Na druhém místě je Rokytnice nad Jizerou s více než 13 kilometry a na třetím jsou Janské Lázně s více než devíti kilometry tratí.

Nejpohodlnější dopravou jsou lanovky. V Krkonoších jich už je devět, přičemž nejdelší, třiapůlkilometrová, vede až na vrchol Sněžky. Ta je ze všech nejstarší, ale neslouží pro dopravu ke sjezdovému lyžování.

Druhou nejdelší je lanovka z Janských Lázní na Černou horu, která měří 2,3 kilometru, třetí je lanovka v Rokytnici nad Jizerou. Vede na Lysou horu a měří 2,2 kilometru.

Nejvíc lyžařů, 2400 za hodinu, však přepraví lanovky na Pláň a Medvědín ve Špindlerově Mlýně. Je to přibližně desetkrát víc, než kolik lidí vyveze stařičká lanovka na Růžovou horu nebo Sněžku.

Nové projekty

Dalších vleků a lanovek v hlavních střediscích už tolik přibývat nebude, budou však komfortnější. Například společnost Ski Pec, která provozuje většinu vleků v Peci pod Sněžkou, bude letos stavět novou čtyřsedačkovou lanovku na Hnědý vrch. Měla by nahradit dosavadní kotvový vlek.

V plánu pecké radnice je nová lanovka na Růžovou horu a Sněžku, ale na tu si návštěvníci hor ještě počkají, protože její trasa dosud není schválena. Nové dopravní zařízení chystá i Skiareál Špindlerův Mlýn u přehrady Labská. Do pěti let by měla tamní kotvový vlek nahradit lanovka.