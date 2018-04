V Krkonoších hrozí laviny

"Nový sníh napadl na zmrzlý podklad a mohl by se utrhnout. Sněhové vrstvy díky severnímu větru zesílily hlavně na jižních svazích," řekl pracovník špindlerovské Horské služby Pavel Cingr.

Velmi obezřetní by měli být turisté, kteří se dostanou do lavinových lokalit. Horská služba již minulý týden na všech vstupech do nebezpečných míst rozmístila cedule varující turisty, že vstupují do lavinového území.

Sjezdovkám, značeným cestám a obydlím nebezpečí nehrozí.

Lavinovými lokalitami jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl.

Silný vítr vytvořil závěje i na značených turistických cestách. Běžkaři na hřebenech by proto měli být opatrní. Také v pondělí ráno foukal na hřebenech silný severní vítr o síle až 60 kilometrů v hodině.