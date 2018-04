V Krkonoších a na Šumavě se ještě lyžuje

Ve většině krkonošských středisek jsou podmínky i přes nezvykle vysoké teploty naměřené během minulého týdne stále dobré. Na sjezdovkách ve Špindlerově Mlýně a Peci pod Sněžkou leží přes půl metru sněhu. Všechny vleky a lanovky jezdí. V Žacléři-Prkenném Dole a v Benecku je ale lyžování kvůli nízké vrstvě umrzlého sněhu již omezené.



Kolem 35 centimetrů sněhu nabízejí lyžařům sjezdovky na Soláni na Vsetínsku, o pět centimetrů méně hlásí tratě na Kyčerce, Machúzkách a u hotelu Horal ve Velkých Karlovicích.



Hřebeny Jeseníků hlásí sněhovou pokrývku v rozmezí od 30 do 130 centimetrů, ve střediscích se však 35 centimetrů silná vrstva stále ztenčuje. "Čekáme na sníh jako na smilování. Stačilo by alespoň deset centimetrů a hned by to tady bylo veselejší," říkají pracovníci horské služby. Sněhová vrstva dovoluje nyní provozovatelům spustit vleky na Ovčárně, Červenohorském sedle a v Petříkově. V Ramzové a na Horní Moravě jsou vleky v provozu pouze omezeně. Níže položená střediska již musela už vleky zastavit.



Lyžařské podmínky se postupně zhoršují také v jizerskohorských střediscích, a tak sem na výlet vyrazili o volných dnech i první cykloturisté a řada návštěvníků se musela spokojit jen s procházkou. Provoz vleků již musela omezit také některá zdejší střediska. Na svazích sice leží kolem třiceti centimetrů sněhu, ale sjezdovky jsou místy vydřené a zledovatělé; horské službě tak přibývá úrazů. Poměrně dobré podmínky zatím nabízejí běžecké tratě, sníh je však špinavý. Zcela mimo provoz jsou kvůli nedostatku sněhu vleky na Ještědu, v provozu je jen lanovka.



Špatné lyžařské podmínky panují i v Beskydech. Do hor však přesto o víkendu vyrazilo mnoho milovníků zimních sportů. Lyžovat se zatím dá ve všech zimních střediscích. Někde ale nefungují všechny vleky. Nejlepší situace je podle informací horské služby na Bílé, kde se svah pravidelně pokrývá umělým sněhem.

Více než pět tisíc lyžařů zavítalo o víkendu do šumavského horského střediska Zadov na Prachaticku. Lyžaři zde mají k dispozici sjezdovku Kobyla, která nabízí až 80 centimetrů technického sněhu. V provozu je také sjezdovka na sousedním Churáňově a na Nových Hutích. Běžkařské trasy mají dostatek sněhu především v centrálních částech Šumavy v okolí Kvildy.