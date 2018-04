V království obuvi v Torontu

Věděli jste například, že první ilustrace zobrazující výrobce sandálů jsou více než 4000 let staré a pocházejí z egyptských hrobek?

Od té doby se nezměnil jen vzhled obuvi, jinak se vyvíjely i její funkce, jak se měnil životní styl jejích nositelů. Pro obyvatele mrazivé Aljašky je nejdůležitější nepropustnost tulení kůže, na Sahaře se zase cení široká podrážka zamezující horkému písku, aby se dostal k chodidlu.

Každá dáma mi dá jistě za pravdu, že ochraňovat nohy svého majitele není zdaleka jedinou funkcí obuvi. "Boty jsou velice osobní artefakt. Prozradí na svého majitele jeho sociální postavení, zvyky, kulturu a vyznání. To je to, co je činí výjimečnými," prohlásila Sonja Baťová, jejíž soukromá sbírka vedla k založení muzea.

Už za dávných časů se podle jejího designu a provedení dalo určit, k jaké společenské vrstvě člověk patří nebo jaké je jeho postavení. Estetický vzhled byl velice důležitý například ve staré Číně, kde byla nejvíce ceněna co nejmenší dámská nožka. A tak si mladé dámy upínaly svá něžná chodidla do tak malých botiček, že se zdají na první pohled pouze modelem pro panenky a ani Popelka by si v nich nejspíš nepochodila.

V muzeu je k vidění ještě jedna zcela zvláštní kategorie bot, a to těch, které byly vyrobeny pro předem určenou příležitost a nezřídka pro konkrétního majitele. Jsou tu například baletní špičky Veroniky Tennantové, zámecká "domácí" obuv královny Victorie, pár bot patřící Winstonu Churchilovi, Eltonu Johnovi nebo třeba koncertní "střevíčky" Spice Girls.

Muzeum sídlí v centru Toronta, na rohu ulic Bloor a St. George. Jezdí sem městská doprava včetně podzemní dráhy a celodenní vstupné přijde na šest kanadských dolarů. Více info najdete ZDE.

Takže až budete mít cestu do kosmopolitního města na východě Kanady, nezapomeňte navštívit toto majestátní království obuvi, jehož základem se v roce 1979 stala původně soukromá sbírka paní Sonji Baťové.