V kraji přibyl hraniční přechod

Turistická stezka bude volně otevřená každý den od šesti hodin ráno do deseti hodin večer. "Kontroly celníků budou pouze nárazové, ovšem to neznamená, že si lidé budou přecházet, jak se jim zlíbí. Turisté si přechodem budou moci pronášet věci osobní potřeby. "Pokud však namátková kontrola zjistí něco jiného, dostanou provinilci pokutu. Většinou jsou v okolí stezek tržnice, ze kterých si lidé odnáší víc, než je na turistické stezce povoleno," upozornil ředitel Severočeské cizinecké a pohraniční policie Milan Babičík. Na Mostecku dosud chybí přechod pro osobní a nákladní dopravu. "Po Novém roce bude vyhlášeno výběrové řízení a do června by se měl přechod konečně otevřít," potvrdil Blažek.

Cesta vede ke státní hranici.