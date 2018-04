V korálovém ráji Austrálie

Může se hodit Jak se tam dostat

Jedna z nejjednodušších cest do těchto míst Austrálie vede letecky, například s British Airways přes Londýn do Singapuru a odtud s Quantasem (ze Singapuru létá denně) do severoaustralského Cairnsu. K Velké útesové bariéře pak pořádá z Cairnsu a Port Douglasu na pobřeží denní i vícedenní plavby Quicksilver i další společnosti. Určitě se vyplatí připlatit si za hodinový šnorchlovací výlet do korálových útesů s menší skupinou. Co ještě podniknout

Kdo už se dostal do Cairnsu, neměl by si nechat uniknout výlet do deštného pralesa. Nejsnadnější cesta vede lanovkou do turisticky pitoreskní Kurandy a odtud zpět vláčkem do Cairnsu. A konečně - opravdový zážitek jsou tamní krásné pláže. Co si koupit

Tradiční domorodé předměty - hudební nástroje, bumerangy. Trička s domorodými motivy, kožené australské klobouky, žraločí nebo krokodýlí zuby.