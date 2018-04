V Keni máte slony na dosah ruky

Navštívit Keňu, a neodjet přitom na safari? To je totéž jako vynechat v Paříži věž nebo v Egyptě míjet pyramidy. Keňa je safari a safari je Keňa. Kdo by si z dětství nepamatoval filmový příběh o lvici Else uprostřed keňské savany? Pokud někdo nevěří tomu, že opravdu existuje panenská příroda, kde volně žijí, Keňané ho vyvedou z omylu.